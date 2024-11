Rúben Amorim. "Sempre disse que era a última época no Sporting"

O treinador Rúben Amorim explica-se sobre a saída de Alvalade: "Sempre disse que era a última época no Sporting".

"No início da época e o presidente está aí para confirmar, tive uma conversa com ele e com o Viana, e disse que, acontecesse o que acontecesse, que era a minha última época no Sporting".



Em conferência de imprensa, o técnico dos leões garante que já tinha tinha mais duas propostas para sair do Sporting, mas só aceitou porque o Manchester United era o clube que ele queria para a próxima época.

"O United apareceu, pagou a cláusula, acima da cláusula e o presidente defendeu os seus interesses. Nunca discuti nada com o presidente. O único pedido que eu fiz era que fosse no final da época e disseram-me que não era possível, que era agora ou nunca. Tive 3 dias para decidir sobre algo que muda por completo a minha vida. Não é a primeira vez que eu tenho a minha cláusula paga por outro clube. Nem a segunda. Eu queria aquele clube e aquele contexto. É igualzinho ao Sporting. "

"O Manchester disse-me que era agora ou nunca", mas "preferia sair no final da temporada".

"Apareceu o clube que eu sabia que se rejeitasse que daqui a seis meses não iria ter. E sabia que daqui a seis meses ia saber que não ia estar no Sporting. O único clube que eu quero e que mexeu comigo. Chegou a uma altura que tive de decidir e decidi".



No entanto, ainda sobre os leões: "A minha preocupação é não prejudicar a equipa do Sporting" e, por isso, diz que não fica nada chateado em fazer mais dois jogos: contra Manchester City e Sp. Braga.

"O que ficou por fazer no Sporting foi ganhar todos os títulos que devíamos ter ganho. A Supertaça, a Taça de Portugal que não vencemos, tenho a convicção que vamos ser bicampeões. Tornámo-nos muito competitivos. Lançámos muito jogadores."

[em atualização]