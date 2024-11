Oficial. Rúben Amorim é o novo treinador do Manchester United

O Manchester United oficializou, esta sexta-feira, a contratação do treinador português Rúben Amorim.

Assinou um contrato válido até 2027, com mais um de opção. O comunicado do United confirma ainda que Amorim ficará no Sporting até à pausa internacional e assumirá os "red devils" a partir do dia 11 de novembro.

Vai orientar mais três jogos pelo Sporting: frente ao Estrela da Amadora, esta sexta-feira, contra o Manchester City para a Liga dos Campeões na terça-feira e despede-se em Braga, no domingo, dia 10 de novembro, para a I Liga.

Num comunicado enviado à CMVM, o Sporting confirma que a transferência rende 11 milhões de euros.

"Adicionalmente, a Sporting SAD terá um benefício de 1,6 milhões de euros elativos à extinção de direitos de crédito, registados como passivos e passivos contingentes, em consequência da revogação e renegociação de contratos referentes a comissões de intermediação", pode ainda ler-se.

Nenhum dos clubes confirmou, mas Amorim deverá levar consigo os adjuntos Carlos Fernandes, Adélio Candido, Emanuel Ferro e o treinador de guarda-redes Jorge Vital.

Amorim, de 39 anos, deixa o Sporting, clube que orientou desde a reta final da época 2019/20. Foi duas vezes campeão nacional, venceu duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira. Tinha praticamente confirmado a saída na conferência de imprensa de antevisão na quinta-feira.



"Na vida todos temos fases em que estamos muito bem, mas falta-nos alguma coisa e queremos dar um passo em frente, sem saber se estamos a estragar o que temos ou não", disse.

Tinha, no entanto, prometido explicações para o dia de hoje e Amorim explicará os seus motivos após o jogo com o Estrela da Amadora: "No fim do jogo, ficarão muito esclarecidos. Adeptos podem gostar, ou não. Verão que não há paz podre, somos adultos e as coisas, às vezes, acontecem".