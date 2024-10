José Faria: "A intranquilidade e a semana atípica no Sporting pode jogar a nosso favor"

José Faria, treinador do Estrela da Amadora, quer aproveitar a intranquilidade no Sporting para tentar vencer em Alvalade esta sexta-feira.

Enquanto o futuro de Rúben Amorim ainda não está fechado, mas o cenário de saída para o Manchester United é dado como quase certo, o treinador do Estrela quer tentar surpreender os leões.

"Espero jogo de dificuldade máxima, estão invictos, o que representa a grande qualidade de jogo, essão confiantes. Preparamo-nos para isso, mas sabemos que tudo conta e obviamente que a intranquilidade e a semana atípica no Sporting pode jogar a nosso favor. Se pudermos aproveitar isso, ninguém nos levará a mal. Vamos tentar fazer o nosso jogo, ser iguais a nós próprios, mas se o ambiente for diferente em Alvalade, é óbvio que nos pode favorecer", assume.



José Faria acredita que é "perfeitamente possível não sofrer golos em Alvalade e marcarmos".

"O Rúben não me levará a mal, m as depois do jogo com o Famalicão, disse que iriam ver uma realidade diferente com o City, até me pareceu que foco pudesse estar longe de nós e do Nacional. Para nós, este é o jogo mais importante da época, porque é o próximo. Se toda esta novela puder desviar o foco do nosso jogo, é bom, ainda que o Sporting acabou por ser muito competente com o Nacional", explicou.

O treinador de 38 anos substituiu Filipe Martins após um mai início de época. No campeonato, venceu um jogo, empatou um e perdeu outro. O balanço, por agora, é positivo e reconhece que um empate em Alvalade seria bom.

"Estamos a recuperar confiança, temos vindo a somar pontos. Desde que assumimos, temos uma boa média de pontos. Seria um bom resultado o empate, não vou mentir, mas não vamos jogar para isso, não vamos colocar autocarros. Um avião dava jeito nesta fase", conclui.

O Sporting-Estrela da Amadora joga-se esta sexta-feira, às 20h15, com relato na Renascença.