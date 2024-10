"Ignorância otimista". Como os adeptos do Machester United estão a reagir à iminente chegada de Amorim

Por estes dias há um português na boca de ingleses. O treinador Rúben Amorim está prestes a dar o salto para o Manchester United e os adeptos vão aproveitando para se informarem sobre o próximo técnico.

Bola Branca conversou com Fred Caldeira, jornalista brasileiro residente em Manchester, que nesta semana esteve sobretudo a orbitar em redor da atualidade dos "red devils". Assume que há ainda muito desconhecimento sobre o treinador sportinguista, mas também otimistmo.

"É uma ignorância com um pouco de otimismo por ouvirem elogios e referências positivas sobre o trabalho de Rúben Amorim. É curioso que o interesse de Liverpool, Manchester City ou West Ham deixou os adeptos ainda mais interessados. Um deles disse-me 'se depois do Klopp, o Liverpool escolheu o Amorim, então é bom sinal para nós", partilha

O jornalista do canal brasileiro TNT Sports esteve em Old Trafford esta quarta-feira, noite em que o Manchester United venceu o Leicester por 5-2 com um bis de Bruno Fernandes, conversou com alguns adeptos dos "red devils" e assume que o conhecimento não vai muito para lá do currículo.



"Senti que praticamente ninguém conhece o trabalho do Rúben Amorim. Claro que sabem que conquistou dois campeonatos co o Sporting e que está a fazer um bom trabalho, mas é difícil encontrar um adepto do Manchester United que saiba como jogam as equipas de Amorim ou como pode passar a jogar o United com Rúben Amorim", explica Fred Caldeira.

Ten Hag, um despedimento anunciado



O treinador neerlandês Erik Ten Hag foi afastado do Manchester United, que deixa no 14.º lugar da Liga inglesa de futebol, anunciou na segunda-feira o clube dos internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.

A derrota sofrida no domingo no estádio do West Ham, por 2-1, terá precipitado a saída do treinador neerlandês, de 54 anos, que não resistiu à série de maus resultados do clube de Manchester, que esta época já empatou 3-3 com o FC Porto, para a Liga Europa.

O clube inglês ainda não venceu na prova continental, tendo concedido três empates, com os neerlandeses do Twente, os turcos do Fenerbahçe - treinados pelo português José Mourinho --, ambos 1-1, e com os portuenses, no Estádio do Dragão, a três golos.

Na Liga inglesa, os 'red devils' apresentam um registo pouco habitual de três vitórias, quatro derrotas e dois empates, nas primeiras nove jornadas da prova, que os deixam na 14.ª posição, a nove pontos de distância da liderança, ocupada pelo rival Manchester City.

A passagem de Ten Hag pelo comando técnico do Manchester United, que assumiu em abril de 2022, resultou na conquista de dois troféus: uma Taça da Liga, em 2023 -- o primeiro título do clube em cinco anos -, e uma Taça de Inglaterra, em 2024.