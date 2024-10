Sporting deve esticar a corda para lá dos 10 milhões da cláusula de Rúben Amorim

António Pires de Lima, gestor e conhecido adepto do Sporting, compreende a decisão da SAD leonina tentar render o máximo possível com a saída de Rúben Amorim para o Manchester United.

O impasse na saída, prevista e imediata, de Rúben Amorim para o Manchester United estará relacionado com exigências colocadas pelo presidente do Sporting.

Pires de Lima acredita que existe justiça no eventual braço de ferro entre a SAD verde e branca e os dirigentes dos "red devils".



"Frederico Varandas tem feito tudo o que é possível para defender os interesses do clube e tenho a certeza que continua a fazer. Deve acautelar os mínimos para o Sporting. Se sai o Rúben Amorim e a equipa técnica toda, sem cumprir os 30 dias, o que seria o normal, o Sporting tem de ser extraordinariamente remunerado para poder ceder nas circunstâncias que não estão previstas nessa cláusula dos 10 milhões", assumindo a possibilidade dos leões receberem mais do que o valor da cláusula.

O gestor compreende ainda o valor estipulado para que Amorim possa ser libertado: "Há duas partes e a negociação para a sua permanência resultou neste contrato, com as exigências que ele e o seu empresário colocaram para que continuasse".

Na última noite, o técnico de 39 anos não foi taxativo quanto à sua mudança para Old Trafford. Na opinião ainda de António Píres de Lima, Amorim vive um "dilema".

"Deve estar a viver, dentro dele, um grande dilema pessoal. Por um lado, quer seguir a sua ambição. Por outro, sabe que, saíndo neste momento do Sporting e desta forma, vai deixar uma mágoa no clube. O que, do meu ponto de vista, não contaminará a gratidão que os sportinguistas sentem por aquilo que fez", termina.

Rúben Amorim ainda deverá orientar o Sporting no jogo da próxima sexta-feira contra o Estrela da Amadora, da I Liga.



Segundo o jornal "Record", não é expectável que o processo de desvinculação do treinador para rumar ao Manchester United se resolva tão rapidamente quanto desejado pelos ingleses e, nesse sentido, Amorim ainda orientará a equipa contra o Estrela, podendo viajar para Inglaterra no fim-de-semana.

Amorim já chegou na manhã desta quarta-feira a Alcochete para orientar o treino, tal como o presidente Frederico Varandas, que chegou a correr. O dirigente disse apenas que "está uma bela manhã".

Após a vitória contra o Nacional, na noite de terça-feira, Amorim não prometeu orientar a equipa contra o Estrela, garantindo, no entanto, que iria dar o treino esta quarta-feira. O treinador confirmou que a saída será uma decisão sua, uma vez que o Manchester United pagou a sua cláusula de rescisão.