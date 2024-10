Rúben Amorim vai treinar o Sporting até à paragem para as seleções. A notícia está a ser avançada pelo jornal Record.

O Manchester United pretendia contar já com o técnico de 39 anos, mas as exigências do Sporting em torno do período de 30 dias para a rescisão terão levado o clube inglês a aceitar que Rúben Amorim viaje para Inglaterra após o Braga – Sporting, a que se segue a pausa para os jogos da Liga das Nações.

A confirmar-se, Rúben Amorim irá estar no banco do Sporting frente ao Estrela da Amadora, esta sexta-feira, e ainda na receção ao Manchester City (dia 5, para a Liga dos Campeões) e na deslocação a Braga (dia 10, para a jornada 11 da 1ª Liga).

Esta transição suave permitiria uma melhor integração do próximo treinador do Sporting, que deverá ser João Pereira, atual técnico da equipa B. Por outro lado, daria a Rúben Amorim mais tempo para se adaptar ao novo desafio.

O cenário em cima da mesa levaria Amorim a estrear-se no banco do Manchester United a 24 de novembro ante o Ipswich Town, em jogo da 12ª jornada da Premier League.