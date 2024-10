Rúben Amorim poderá ainda orientar o Sporting na sexta-feira contra o Estrela

O treinador Rúben Amorim ainda deverá orientar o Sporting no jogo da próxima sexta-feira contra o Estrela da Amadora, da I Liga.



Segundo o jornal "Record", não é expectável que o processo de desvinculação do treinador para rumar ao Manchester United se resolva tão rapidamente quanto desejado pelos ingleses e, nesse sentido, Amorim ainda orientará a equipa contra o Estrela, podendo viajar para Inglaterra no fim-de-semana.

Amorim já chegou na manhã desta quarta-feira a Alcochete para orientar o treino, tal como o presidente Frederico Varandas, que chegou a correr. O dirigente disse apenas que "está uma bela manhã".

Após a vitória contra o Nacional, na noite de terça-feira, Amorim não prometeu orientar a equipa contra o Estrela, garantindo, no entanto, que iria dar o treino esta quarta-feira. O treinador confirmou que a saída será uma decisão sua, uma vez que o Manchester United pagou a sua cláusula de rescisão.

"Tudo o que diga vai criar mais ruído, não há nada concreto para se dizer. Quando tiver concreto para dizer, direi. Quando tiver algo concreto, assumirei aqui. Passará por uma escolha minha, enquanto não tiver tudo decidido, para um lado ou outro, não vale a pena dizer nada mais. Não tenho nada de jeito para dizer, vou assumir o que quiser fazer, como fiz sempre, desde que sou jogador", disse.

De acordo com a mesma publicação, o processo de saída de Amorim está a ser menos cordial do que o esperado junto da direção leonina, sendo que a SAD estará a elevar as exigências acima do valor acordado em 2022, quando Amorim renovou pela última vez. O técnico quererá levar consigo três elementos da equipa técnica: os adjuntos Carlos Fernandes e Adélio Cândido e o treinador de guarda-redes Jorge Vital.

O "Record" noticia também que o balneário do Sporting reagiu mal à possibilidade de Amorim sair do clube a meio da época, dado que alguns recusaram a saída no verão após pedido do treinador para continuarem no projeto mais uma temporada.

O Sporting anunciou, na tarde de terça-feira, em comunicado à CMVM, que o Manchester United quer pagar a cláusula de rescisão do contrato de Rúben Amorim.

"O Manchester United manifestou interesse em contratar o treinador Rúben Amorim", pode ler-se, tendo o conselho de administração da SAD leonina remetido para o clube inglês "os termos e condições previstos no contrato de trabalho em vigor" e a "respetiva cláusula de rescisão", com o valor de dez milhões de euros.

"O Manchester United manifestou interesse em pagar à Sporting SAD o valor da referida cláusula", conclui a nota.

Amorim foi mais aplaudido do que assobiado em Alvalade pelos adeptos. Dias Ferreira, antigo vice-presidente do clube, acredita que a saída é "uma deceção e uma traição". Já Jaime Marta Soares, antigo presidente da mesa da Assembleia Geral (AG), acredita que Amorim "fez juras fantasiosas e cuspiu no prato" onde comeu.

João Pereira, atual treinador da equipa B, é apontado como o sucessor de Rúben Amorim.