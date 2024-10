O que diz a imprensa inglesa sobre Rúben Amorim, o Sporting e o Manchester United

Cada vez mais perto de suceder a Ten Hag no comando técnico do Manchester United, o nome de Rúben Amorim é destaque na impresa britânica desta quarta-feira.

O jovem treinador duas vezes campeão pelo Sporting é elogiado, sendo vários os jornais que destacam a coragem do treinador em mudar de sistema tático.

O enviado da Sky Sports a Lisboa, Gary Cotterill, sublinha que "uma grande parte de ser treinador do Manchester United é estar habituado às luzes da ribalta nos bons e nos maus momentos" e considera que Amorim "é claramente bom nisso, falando um ingês perfeito".

Por outro lado, o jornalista diz que Rúben Amorim pode vir a ter problemas em Old Trafford por ser "um homem de família, não um homem do futebol 24 horas por dia, sete dias por semana".

"Será que ele quer aceitar o desafio do Manchester United? Claro que sim. É ambicioso e há muito dinheiro envolvido", conclui Cotterill.



O também jornalista da Sky Sports Adam Bate considera que "há muito que era inevitável que Rúben Amorim aceitasse um dos maiores cargos da Europa".

"A conquista do título com o Sporting em 2021, aos 36 anos, era praticamente uma garantia. A repetição do feito na época passada só veio reforçar a sua capacidade como treinador", defende.

Já Charlie Wyett, do jornal "The Sun" antecipa uma "partida difícil de aceitar para alguns" mas tem certeza de que "nenhum dos fãs esquecerá o seu legado".

Recorrendo à ironia, Wyett lembra que "olhando para a tabela da Premier League" - os red devils estão na 14ª posição da tabela, fora das competições europeias - "ninguém se vai queixar da mudança".

Pode ser que não falte muito tempo para tirar a prova dos nove, já que o clube da família Glazer quer Amorim no banco já no jogo desta quinta feira frente ao Chelsea. Mas para o libertar mais cedo, os leões pedem cinco milhões de euros, para além dos 10 milhões da cláusula de rescisão do técnico.