Sporting oficializa interesse do Manchester United em Rúben Amorim

O Sporting confirmou à CMVM que o Manchester United quer mesmo pagar a cláusula de rescisão do contrato de Rúben Amorim.

De acordo com o comunicado publicado pela CMVM, os leões asseguram que "o Manchester United manifestou interesse em contratar o treinador Rúben Amorim", tendo o conselho de administração da SAD leonina remetido para o clube inglês "os termos e condições previstos no contrato de trabalho em vigor" e a "respetiva cláusula de rescisão", com o valor de dez milhões de euros.

"O Manchester United manifestou interesse em pagar à Sporting SAD o valor da referida cláusula".

Rúben Amorim está, neste momento, a cumprir a sétima temporada como treinador. Chegou aos leões na época 2019/20, precisamente graças ao pagamento de uma cláusula de rescisão de dez milhões paga ao clube anterior.

Em Portugal, Amorim conquistou dois títulos de campeão nacional (pelo Sporting), três taças da Liga (duas pelos leões e outra com o Sporting de Braga) e uma Supertaça Cândido Oliveira.



[Notícia atualizada às 15h47 de 29 de outubro de 2024 para acrescentar mais detalhes]