Rúben Amorim terá dado luz verde à saída para o Manchester United

Rúben Amorim, treinador do Sporting, terá dado luz verde à saída para o Manchester United, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Em Inglaterra, Amorim é apontado como o principal sucessor para Erik ten Hag, despedido após um mau início de temporada. De acordo com o jornalista especialista em mercado de transferências, Amorim está interessado em rumar ao United e aceitar o projeto.

O United terá de pagar a cláusula de rescisão no contrato do treinador português, que é apontada entre os 10 e 20 milhões de euros.

O Sporting joga esta terça-feira frente ao Nacional da Madeira para a Taça da Liga e, na véspera, foi questionado sobre a possibilidade de rumar ao United: "Não vou falar sobre o meu futuro, tenho muito orgulho em ser treinador do Sporting".

O técnico responderá novamente sobre o tema após o jogo contra o Nacional, que poderá ser o último no comando técnico dos leões.

Amorim, de 39 anos, está no Sporting desde o final da época 2019/20. Em quatro temporadas completas, venceu dois campeonatos, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido Oliveira.

Ten Hag, um despedimento anunciado



O treinador neerlandês Erik Ten Hag foi afastado do Manchester United, que deixa no 14.º lugar da Liga inglesa de futebol, anunciou na segunda-feira o clube dos internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.

A derrota sofrida no domingo no estádio do West Ham, por 2-1, terá precipitado a saída do treinador neerlandês, de 54 anos, que não resistiu à série de maus resultados do clube de Manchester, que esta época já empatou 3-3 com o FC Porto, para a Liga Europa.

O clube inglês ainda não venceu na prova continental, tendo concedido três empates, com os neerlandeses do Twente, os turcos do Fenerbahçe - treinados pelo português José Mourinho --, ambos 1-1, e com os portuenses, no Estádio do Dragão, a três golos.

Na Liga inglesa, os 'red devils' apresentam um registo pouco habitual de três vitórias, quatro derrotas e dois empates, nas primeiras nove jornadas da prova, que os deixam na 14.ª posição, a nove pontos de distância da liderança, ocupada pelo rival Manchester City.

A passagem de Ten Hag pelo comando técnico do Manchester United, que assumiu em abril de 2022, resultou na conquista de dois troféus: uma Taça da Liga, em 2023 -- o primeiro título do clube em cinco anos -, e uma Taça de Inglaterra, em 2024.