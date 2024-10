Rúben Amorim: "Ninguém sabe se é jogo de despedida, o assunto ainda não está decidido"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, não confirma que está de saída do clube e prefere não alimentar o tema porque "não parece correto dizer meias coisas".

À Sport TV, numa primeira reação, o técnico explica que "ninguém sabe se é jogo de despedida, ou não. Esse assunto ainda não está decidido".

Depois, Amorim diz que "ainda não tem nada a dizer aos adeptos", prometendo que falará mais tarde: "Tudo o que diga vai criar mais ruído, não há nada concreto para se dizer. Quando tiver concreto para dizer, direi. Há o comunicado, foi dito pelo clube. De resto, ainda não sabemos pormenores".

"Vamos ver, sempre assumi as minhas decisões, estarei cá para assumir quando tiver certezas de tudo. Não me parece o melhor dizer meias coisas", acrescenta.

Mais tarde, já na sala de imprensa, Amorim voltou a abordar o tema: "O comunicado é a única coisa que existe. Há o interesse do United, o pagamento da cláusula. Quando tiver algo concreto, assumirei aqui. Passará por uma escolha minha, enquanto não tiver tudo decidido, para um lado ou outro, não vale a pena dizer nada mais. Não tenho nada de jeito para dizer, vou assumir o que quiser fazer, como fiz sempre, desde que sou jogador".

Amorim não revelou se foi o próprio que pediu uma cláusula mais reduzida para clubes do patamar do United, de 10 milhões de euros.

"Não vou estar a falar do meu contrato, é entre mim e o Sporting. Não vou esmiuçar o meu contrato, todas as cláusulas foram postas por vontade do treinador e do clube. No comunicado, está toda a informação que é precisa", explica.

O treinador garante que não mentiu aos adeptos e que a única vez que faltou à verdade no que disse foi quando se reuniu com o West Ham na época passada: "A estabilidade não é tudo na vida, explicarei tudo o que tenho a explicar. Nenhuma das minhas palavras anteriores impede que algo aconteça no mundo do futebol. Uma coisa não impede a outra. A única vez que faltei ao que disse foi no dia do avião. De resto, tenho máxima estabilidade, sou muito feliz aqui, gosto muito do meu staff, mas uma coisa não invalida a outra".

Amorim não confirma que estará no banco na sexta-feira, mas garante que estará em Alcochete na quarta-feira: "Não consigo prometer nada, amanhã vou estar no treino e preparar o jogo com o Estrela".

O técnico recusou confirmar se já tinha negociado com dirigentes do United e explicou como abordou o tema com o plantel no dia de hoje: "Não houve uma conversa. Tirei o elefante da sala, expliquei aos jogadores o que se estava a passar".

Sobre o jogo, o treinador do Sporting diz que "o ambiente foi estranho, o jogo foi estranho. Pouca velocidade, tivemos várias oportunidades, o Nacional fez algumas transições, fomos fazendo golos na segunda parte. Não foi brilhante, mas fizemos alguma rotação e isso foi bom para o que vem aí".

O Sporting anunciou, esta tarde, em comunicado à CMVM, que o Manchester United quer mesmo pagar a cláusula de rescisão do contrato de Rúben Amorim.

"O Manchester United manifestou interesse em contratar o treinador Rúben Amorim", pode ler-se, tendo o conselho de administração da SAD leonina remetido para o clube inglês "os termos e condições previstos no contrato de trabalho em vigor" e a "respetiva cláusula de rescisão", com o valor de dez milhões de euros.

"O Manchester United manifestou interesse em pagar à Sporting SAD o valor da referida cláusula", conclui a nota.

Amorim foi mais aplaudido do que assobiado em Alvalade esta noite pelos adeptos. Dias Ferreira, antigo vice-presidente do clube, acredita que a saída é "uma deceção e uma traição".

Já Jaime Marta Soares, antigo presidente da mesa da Assembleia Geral (AG), acredita que Amorim "fez juras fantasiosas e cuspiu no prato" onde comeu.

João Pereira, atual treinador da equipa B, é apontado como o sucessor de Rúben Amorim.

[Atualizado às 22h50 - declarações na conferência de imprensa]