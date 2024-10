Rúben Amorim "fez juras fantasiosas e cuspiu no prato"

Choque e indignação. Assim está o universo sportinguista, em face da iminente confirmação da saída de Rúben Amorim para o Manchester United.



Nas últimas horas, os leões revelaram à CMVM que os "red devils" vão pagar a cláusula de rescisão de 10 milhões de euros do contrato do treinador de 39 anos, que deste modo interrompe o vínculo com o emblema de Alvalade e se transfere para Inglaterra.

Nas declarações a Bola Branca, entre outras, o antigo presidente da mesa da Assembleia Geral (AG) verde e branca, Jaime Marta Soares, deixou muitas críticas.

"A postura e personalidade [de Rúben Amorim] pareciam uma coisas mas isso desmoronou-se de um momento para outro. O amor, a paixão e entrega ao Sporting foram situações fantasiosas. Foi ele que criou um ambiente com toda uma nação sportinguista à volta, que o adorava e respeitava. Não devia ter cuspido no prato que lhe deu a sopa", diz, antes de prosseguir.

"Sou um fã de Rúben Amorim, mas há coisas que não se devem permitir. E foi no Sporting que ele se projetou. Por isso, não fica bem na fotografia. Se não se tivesse deixado envolver pelo sonho dos milhões, e uma vez adorado pelos sportinguistas, deveria pensar em sair pela porta grande e não desta forma. Porque os sportinguistas, com certeza, vão reagir", atira o ex-dirigente.

Jaime Marta Soares não poupa também o presidente Frederico Varandas, o qual chama à "responsabilidade".

"Aquelas pessoas que se vangloriaram com os êxitos têm de assumir as responsabilidades por este desaire, este autêntico desastre, que não foi prevenido e que pode alterar a estrutura do Sporting a meio da época. Se Frederico Varandas, como timoneiro da direção, se vangloriava com os êxitos tem de aparecer nos momentos maus e no momento difícil que o Sporting está a viver", sustenta Marta Soares.



Por fim, em Bola Branca ainda, o antigo líder da AG leonina receia que a equipa se ressinta desta mudança com a temporada a decorrer, ao mesmo tempo que remata com a necessidade do surgimento de explicações por parte de Frederico Varandas.

"Pode fazer mossa, desportiva, mas vamos aguardar e aguardar também o que é que o presidente do Sporting tem para dizer à sua massa associativa", finaliza.