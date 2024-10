João Pereira está “preparado” e pode ser a “escolha acertada” para o Sporting

O treinador João Pereira pode ser a “escolha acertada” para suceder a Rúben Amorim no Sporting.

Filipe Pedro, atual treinador-adjunto da seleção de Angola e que recebeu o antigo lateral na equipa técnica quando orientou a equipa de sub-23 dos leões, descreve o atual treinador do Sporting B como um bom candidato para um projeto de continuidade no campeão nacional.

“Ele é um grande adepto das ideias do Rúben Amorim, disso não há dúvida. Agora, a verdade é que o João também já tem um percurso de três anos como treinador e essas ideias já terão também o dedo dele. Acredito que possa ter alguma facilidade em continuar o projeto, perceber quais são as ideias e, se for para dar alguma continuidade, que é importante neste momento, ele poderá ter essa capacidade”, afirma Filipe Pedro, em entrevista a Bola Branca.

O adjunto da seleção angolana recorda que trabalhou com João Pereira logo após o fim da carreira como jogador, quando “vinha do zero”, mas tem acompanhado o percurso do técnico de 40 anos.

Acredita que está “preparado” para assumir a equipa principal do Sporting, caso Rúben Amorim rume mesmo ao Manchester United.

“Aquilo que ele traz, e que acrescenta bastante, é um conjunto de experiências enquanto jogador e o facto de ter trabalhado com um conjunto de treinadores de muita qualidade, que fez com que ele, atualmente, possua um grande conhecimento. Parece-me que tem crescido bastante também em termos de liderança e parece-me que tem feito um caminho muito interessante e que poderá agora ser uma escolha acertada”, considera.

Nestas declarações à Renascença, Filipe Pedro diz ainda que João Pereira “sempre foi um jogador que teve a capacidade de comunicar e transmitir as ideias dentro do jogo”, pelo que acredita que “tem as características indicadas para ser treinador”.

Rúben Amorim é apontado como o principal candidato a suceder a Erik ten Hag no Manchester United.

João Pereira, de 40 anos, terminou a carreira em 2020/21 enquanto campeão nacional no Sporting. Integrou a estrutura pouco depois. Foi adjunto dos sub-23 e depois orientou a equipa durante dois anos. Desde o verão que assumiu o comando da equipa B.