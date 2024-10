Rúben Amorim apontado ao Manchester United

O clube inglês despediu hoje o treinador neerlandês Erik Ten Hag, após mais uma derrota no fim de semana, com o West Ham, e estará disposto para pagar a cláusula de rescisão de Rúben Amorim.

O treinador do Sporting, Rúben Amorim , está a ser apontado ao comando técnico do Manchester United, avançam o "The Athletic" .

"Erik ten Hag deixou de ser o treinador da equipa principal do Manchester United. Estamos gratos por tudo o que Erik fez durante o período em que esteve connosco", informou o Manchester United num curto comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

O treinador neerlandês Erik Ten Hag foi afastado do Manchester United, que deixa no 14.º lugar da Liga inglesa de futebol, anunciou esta segunda-feira o clube dos internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.

A confirmar-se a mudança de Rúben Amorim para o Manchester United, é a segunda baixa de peso na estrutura do Sporting, depois da saída do diretor desportivo Hugo Viana para o Manchester City no final da temporada.

Amorim disse que não fala do seu futuro e tem " muito orgulho em ser treinador do Sporting ".

A derrota sofrida no domingo no estádio do West Ham, por 2-1, terá precipitado a saída do treinador neerlandês, de 54 anos, que não resistiu à série de maus resultados do clube de Manchester, que esta época já empatou 3-3 com o FC Porto, para a Liga Europa.

O clube inglês ainda não venceu na prova continental, tendo concedido três empates, com os neerlandeses do Twente, os turcos do Fenerbahçe - treinados pelo português José Mourinho --, ambos 1-1, e com os portuenses, no Estádio do Dragão, a três golos.

Na Liga inglesa, os 'red devils' apresentam um registo pouco habitual de três vitórias, quatro derrotas e dois empates, nas primeiras nove jornadas da prova, que os deixam na 14.ª posição, a nove pontos de distância da liderança, ocupada pelo rival Manchester City.

A passagem de Ten Hag pelo comando técnico do Manchester United, que assumiu em abril de 2022, resultou na conquista de dois troféus: uma Taça da Liga, em 2023 -- o primeiro título do clube em cinco anos -, e uma Taça de Inglaterra, em 2024.

Aquela última conquista (e o consequente apuramento para a Liga Europa) terá evitado o afastamento do treinador neerlandês no fim da época passada, uma vez que o Manchester United terminou a Premier League no oitavo lugar, o pior desempenho desde que a competição assumiu o atual formato.

A conquista da Taça de Inglaterra, que se tornou mais saborosa por ter sido obtida numa final com o Manchester City, por 2-1, valeu a Ten Hag o prolongamento do contrato por mais uma temporada, até 2026, o que deverá aumentar o valor da indemnização a receber pelo técnico.

O Manchester United, recordista de títulos em Inglaterra, com 20 cetros, entrou em declínio desde a saída do escocês Alex Ferguson, em 2013, após a qual passaram pelo clube, sem o sucesso de outrora, cinco treinadores: David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer e Ten Hag.