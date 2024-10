Amorim, o "resiliente" Nuno Santos e o "tabu" Manchester United

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, afirma que a equipa vai sentir muito a falta de Nuno Santos, que não joga mais esta época devido a uma lesão grave no joelho. Rúben Amorim não fala sobre o seu futuro, no dia em que foi anunciado do despedimento do técnico do Manchester United, Ten Hag.



Nuno Santos rompeu o tendão rotuliano do joelho direito, no jogo de sábado com em Famalicão para a 9ª jornada do campeonato. Vai ser esta segunda-feira.

Na antevisão do jogo do Sporting com o Nacional, a contar para a Taça de Liga, Rúben Amorim garante que o ala vai estar sempre com a equipa, durante o longo processo de recuperação, e que vai fazer muita falta.

"Vamos sentir muita falta dele a refilar, dos gritos dele no corredor, mas vai estar lá. Os fisioterapeutas vão passar um mau bocado, mas ele vai voltar. É muito resiliente, sinto que ele tinha dores e queria sempre jogar. Esse espírito vai estar lá, faz-nos falta."