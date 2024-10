Diomande já treinou com o plantel do Sporting

O defesa central costa-marfinense Ousmane Diomande regressou aos treinos na equipa do Sporting, que está a preparar a deslocação ao terreno do Famalicão, na nona jornada da I Liga de futebol.

Diomande lesionou-se na partida frente ao PSV Eindhoven (1-1), da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, disputada em 1 de outubro, e tem estado afastado das opções do técnico Rúben Amorim desde então.

Depois dos regressos de Matheus Reis e Pedro Gonçalves, que já foram opção na vitória frente ao Sturm Graz (2-0) na terça-feira, o regresso de Diomande garante mais uma opção para o eixo defensivo.

De fora das opções continuam ainda o defesa Eduardo Quaresma e o extremo Marcus Edwards, ambos devido a problemas físicos.

O líder Sporting tenta manter o pleno de vitórias na I Liga na visita ao Famalicão, agendada para sábado.

Os leões, atuais campeões nacionais, venceram todos os oito encontros disputados no campeonato e vão procurar manter o registo no sábado, em Famalicão.

No campeonato, os minhotos ainda não perderam em casa e somaram dois triunfos, um dos quais frente ao Benfica, na primeira jornada, mas não vencem há cinco jogos e empataram os últimos quatro.

A partida entre o Famalicão, sétimo classificado com 13 pontos, e o Sporting, líder com 24, está agendada para as 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão.