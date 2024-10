"Uma equipa de classe". Treinador do Sturm Graz compara Sporting a Arsenal e Barcelona

Christian Ilzer, treinador do Sturm Graz, compara o Sporting ao Barcelona e Arsenal e considera-a "uma das melhores da Europa".

Em conferência de imprensa na Áustria, citado pelo jornal "A Bola", o treinador deixa grandes elogios à equipa leonina e ainda ao treinador Rúben Amorim, recordando o duelo da época passada entre os dois clubes.

"Agora é outro jogo. É um adversário que não mudou assim tanto, o valor de mercado é que aumentou muito, fruto, sobretudo, do desenvolvimento feito por um treinador que é excelente. É uma equipa que se pode comparar com Arsenal ou Barcelona, uma das melhores da Europa. É uma equipa com classe, mas nos dois jogos que fizemos, sobretudo aquele em casa, tivemos algumas oportunidades", disse.

O Sporting venceu os dois jogos contra o Sturm Graz na época passada na fase de grupos da Liga Europa: vitória por 3-0 em Alvalade e por 2-1 na Áustria.

O Graz acabaria por sagrar-se campeão austríaco e Ilzer destaca o bom momento do clube: "Atravessamos um momento muito positivo e uma forte autoconfiança. Temos de nos preparar bem para este adversário, penso que será o adversário mais forte que iremos enfrentar até agora esta época. Têm um futebol dominante e temos de manter o foco".

Questionado sobre Gyokeres, Ilzer colocou o foco em toda a equipa do Sporting.

"Ele precisa de poucas oportunidades para marcar, mas não nos podemos focar só no Gyokeres pois o Sporting tem outros avançados como o Trincão e o Harder. O Sporting também defende muito bem. De qualquer forma a missão de travar o Gyökeres será para o Niklas que está aqui", disse, citando o "Record", apontando para o defesa que estava ao seu lado.

O Sturm Graz, que perdeu os dois jogos realizados na Champions, recebe o Sporting, que é 12.º com uma vitória e um empate, às 20h00, com relato em exclusivo no site da Renascença.