Sporting vence na Áustria e segue invicto na Youth League

O Sporting foi até à Áustria vencer o Sturm Graz, por 3-1, na terceira jornada da fase de liga da Youth League, a Liga dos Campeões do escalão sub-19.

O lateral Denilson Santos, de 17 anos, abriu o marcador logo aos 4 minutos de jogo para os leões. O avançado Gabriel Silva viria a dilatar vantagem pouco depois, aos 19 minutos de jogo.

O Graz reagiu e reduziu antes do intervalo, aos 34 minutos, por Antonio Ilic, mas o Sporting não deixou escapar o triunfo. Gabriel Silva voltou a marcar e fechou contagem final aos 56 minutos.

O Sporting segue invicto na Youth League depois do empate com o Lille e a vitória contra o PSV. Lidera a classificação, à condição, com os mesmos 7 pontos do Dortmund e Girona.