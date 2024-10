Sporting procura segunda vitória na Champions, frente aos austríacos do Sturm Graz

O Sporting procura esta terça-feira a segunda vitória na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, visitando um ano depois o Sturm Graz, desta vez em Klagenfurt, na terceira jornada da prova 'milionária'.

Em setembro do ano passado, os 'leões' foram vencer a Graz, por 2-1, na fase de grupos da Liga Europa, repetindo agora o duelo com o conjunto austríaco, noutra competição e a 140 quilómetros da cidade que acolheu a partida de 2023/24.

No Estádio Wörthersee, em Klagenfurt, reduto em que o Sturm atua como visitado na 'Champions', o Sporting tentará o segundo triunfo em três jogos, depois de ter batido o Lille na estreia (2-0) e ter cedido um empate em casa do PSV (1-1) na ronda anterior.

A partida entre os campeões português e austríaco tem início agendado para as 20h00 (hora de Lisboa). Na classificação, os 'verdes e brancos' somam quatro pontos, na 12.ª posição, enquanto o Sturm Graz é 31.º, com duas derrotas em outros tantos jogos, com Brest (2-1) e Club Brugge (1-0).

Esta terça-feira disputam-se mais oito jogos da fase de liga, entre os quais o Real Madrid-Borussia Dortmund, formações que voltam a defrontar-se quatro meses e meio depois da final da última edição, vencida pelos espanhóis.

A outra formação portuguesa em competição, o Benfica, que soma duas vitórias, apenas entra em campo na quarta-feira, na receção aos neerlandeses do Feyenoord, pelas 20h00.