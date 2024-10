Rúben Amorim: "O presidente sempre disse que tenho a renovação em cima da mesa"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, afirmou que, por parte da direção, poderá renovar contrato quando quiser.

Questionado sobre o seu futuro, numa altura em que surgiram rumores que poderia rumar ao Manchester City com Hugo Viana e com o seu contrato a terminar no final da próxima época, Amorim evitou o tema, mas garantiu que o presidente "sempre disse que tem a renovação em cima da mesa".

O Sporting está na Áustria para defrontar o Sturm Graz na Liga dos Campeões, um duelo que aconteceu na época passada na Liga Europa. Amorim vê melhoras nos austríacos: "Organização já tinham, com melhores jogadores, sobe a qualidade da equipa".

O Sturm Graz, que perdeu os dois jogos realizados na Champions, recebe o Sporting, que é 12.º com uma vitória e um empate, às 20h00, com relato em exclusivo no site da Renascença.

Análise ao Sturm Graz: "Acho que melhoraram em relação ao ano passado, acrescentaram um avançado muito mais forte, um médio que deu mais qualidade com bola. Organização já tinham, com melhores jogadores, sobe a qualidade da equipa. Jogaram num bloco médio no ano passado e eu esperava pressão alta. Temos de melhorar alguns aspetos, que é nas bolas paradas e nos duelos. Perdemos capacidade de duelos porque quisemos outras características. Vamos ter dificuldade, mas temos de estar preparados para isso e não perder a bola quando a temos. O Graz é muito competitivo, muito bom e tornou-se mais completo".

Pedro Gonçalves e Matheus Reis de regresso: "Precisamos de todos, não podemos sobrecarregar jogadores. Estão aptos e podem fazer alguns minutos. A equipa sentiu a ausência de estarem todos, principalmente a do Pote. Estamos feliz por contar com eles".

Impacto das restantes ausências: "O nosso jogador mais forte no ar é o Diomande e faz muita falta nestes jogos. O Inácio está sempre com pouco treino porque ainda está a recuperar. O Bruno esteve bem, teve o azar do treinador não o ter inscrito. O Esgaio faz de central no lado direito, há várias opções. Temos de ser perfeitinhos na nossa forma de jogar, é assim que podemos tapar as dificuldades quando sai um jogador ou outro. O segredo disto tudo vai ser ter a bola, o objetivo vai ser esse".

Graz pode jogar com linha de três ou quarto? "Eles tiveram uma fase em que jogavam com três centrais, mas era uma linha de quatro. Um central lesionou-se e jogaram com dois laterais. Agora voltou o central e retomou esse sistema. Pode haver uma abordagem diferente na forma de pressionar, mas a nossa forma de jogar será a mesma. Eles recuperam a bola e vão tentar lançar os jogadores na frente, o Boving é muito inteligente nas segundas bolas. Temos de estar atentos aos pormenores. A ideia de jogo deles também não muda dependendo dos jogadores que estão em campo".

Comparação do treinador do Sturm Graz ao Arsenal e Barcelona: "Obviamente que não estamos a esse nível, pode ser pela capacidade de não sofrermos golos e fazermos muitos, nesse sentido podemos comparar às equipas nesses contextos. Pode ter sido por aí. Se olharmos para o campeonato, mesmo sem pujança em todos os jogos porque não é possível, estamos a ser competitivos e dominadores. Agradecemos as palavras, mas podemos dizer o mesmo deles. O Salzburgo era muito competitivo na Liga dos Campeões e eles ganharam-lhes 5-0. Temos um jogo totalmente diferente deles e temos de ser mais fortes".

Já foi abordado para renovar? "O presidente está cá, ele sempre disse que tenho a renovação em cima da mesa. Não vou falar sobre o futuro, mas deixo esta palavra para ser justo com o Sporting e com o presidente".

Quem vai ser o guarda-redes? "Vai jogar o Franco Israel, a diferença não está no jogo de pés. Está no contexto e na sorte. O Kovacevic lesionou-se e o Franco agarrou o lugar. O Adán lesionou-se e depois voltei a trocar porque entendi que o Adán deveria voltar. Este ano é diferente, deixarei o Franco viver o lugar com tranquilidade. O Kovacevic não se mandou para o chão uma única vez em Portimão, é difícil mostrar-se. Mas ele tem uma grande capacidade de sair às bolas, tem o jogo de pés, está a trabalhar. É a vida dos jogadores. Franco vai para a baliza e tem estado em grande plano".



Varandas escolheu-o como um dos melhores treinadores do mundo: "Se virmos o contexto dos treinadores e para o do Sporting há uns anos, seria rebuscado alguém dizer que ficaria aqui cinco anos. Sinto-me muito bem aqui, não sabemos o dia de amanhã. Nem eu esperava estar tanto tempo, mas é sinal que nos damos bem. Há muito bons treinadores, melhores e com mais experiência. Presidente puxou a brasa à sua sardinha. É a nossa cultura neste momento".