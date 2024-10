Rúben Amorim: "Fomos maduros e conseguimos uma vitória convincente"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, acredita que a vitória contra o Sturm Graz, por 2-0, é "convincente" e demonstrou maturidade da equipa.

À Sport TV, o técnico explicou as alterações, destacou o regresso de Pedro Gonçalves e acredita que os sete pontos somados "ajudam muito" para as contas do apuramento, tendo em conta os "jogos muito difíceis" que se avizinham. Os próximos dois jogos dos leões na Liga dos Campeões são contra Manchester City e Arsenal.

Análise ao jogo: "Fomos maduros, demos um passo em frente comparando com o jogo do ano passado. Foi um comportamento mais parecido ao que temos no campeonato. Não demos grandes oportunidades, falhámos vários golos. Esgaio esteve muito bem, todos muito concentrados e os jogadores estão de parabéns. Foi uma vitória convincente".

Indicações a Maxi Araújo: "As características do jogo adequavam-se ao Maxi. Na primeira parte, juntou-se muito ao Nuno e criaram muita dificuldade, pareciam dois extremos. Defensivamente, pode ser complicado".

Entrada de Pote e de St. Juste: "Queríamos manter o ritmo do jogo, o Maxi estava bem, mas quis dar minutos ao Pote e as características dele. O jogo ia começar a partir, entrou também o Morita, refrescamos a equipa. O Debast estava muito cansado, tem feito os jogos todos. Podia continuar, mas não queremos arriscar lesões. St. Juste entrou muito bem".

Pontuação dá conforto? "Os sete pontos ajuda-nos muito, vamos entrar em jogos muito difíceis. O objetivo é ir ao "play-off" e estamos mais perto".