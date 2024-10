Nuno Santos: "Um jogador que não queira ser titular, não pode ser jogador de futebol"

Nuno Santos, lateral do Sporting que marcou na vitória em casa do Sturm Graz, está "um pouco cansado" que se discuta a sua titularidade no plantel dos leões.

Em entrevista à Sport TV, Nuno Santos reforça que "quer ser sempre titular" e que "é ambicioso". Viktor Gyokeres acredita que o Sporting "poderia ter continuar depois de ter feito o 2-0", mas faz balanço positivo da vitória e do golo marcado, enquanto que Trincão foca-se já no futuro: "Agora é dar continuidade ou isto pode não servir de nada".

Nuno Santos

Titularidade: "Quero ser sempre titular, já tenho quase 200 jogos pelo Sporting e mais de metade são a titular. É uma pergunta que fazem todos os dias porque sabem que eu quero jogar sempre. Sou ambicioso, já passei por muito na vida e às vezes fico um pouco cansado que falem disso. Um jogador que não queira ser titular, não pode ser jogador de futebol. Fui titular, quero ser sempre titular nesta equipa, respeito os meus companheiros e vou lutar sempre por ser titular".

Análise ao jogo: "Foi um jogo positivo, ganhámos 2-0 num campo difícil. Uma vitória muito boa, temos sete pontos e agora sábado temos mais para o campeonato. Esperávamos estes pontos nesta fase porque acreditamos muito no nosso talento, na nossa qualidade. Temos um grupo fantástico, são cnco anos com o mister e de grande entrega. Estamos a corresponder, a fazer uma época positiva".

É o melhor Sporting da era Amorim? "Não digo o melhor Sporting. Sempre tive grupos diferentes, grupos fantásticos, com excelentes jogadores. Este ano é mais um grupo competitivo, cheio de talento, mais jovem e que está aqui para dar cartas. Continuar o nosso trabalho que o caminho é longo até ao final da época".

Viktor Gyokeres

Análise ao jogo: "Fizemos um jogo muito bom em certas partes, poderíamos ter continuado, mesmo com a vantagem de dois golos. É algo que podemos melhorar. A baliza ficou a zero e fizemos dois golos, é bom".

Mais um golo na conta pessoal: "Tento jogar bem e concretizar as oportunidades criadas. Hoje fiz um golo, que também é muito bom"

Francisco Trincão

Análise: "Estamos felizes com a vitória, era preciso ganhar este jogo, agora é dar continuidade ou isto pode não servir de nada. Tenho que ajudar ao máximo a equipa, tenho muito que melhorar, muito que ajudar a equipa e esse é o meu objetivo: trabalhar para ajudar o Sporting".

Futuro na Champions: "Representar este clube requer ganhar todos os jogos e é isso que podemos prometer"