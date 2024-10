Júnior português na Áustria avisa Sporting: “Estão com ideia errada do Sturm Graz”

Diogo Sanches, júnior do SV Ried, esteve na bancada quando a equipa principal defrontou o Sturm Graz, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, no final de agosto. Tirou notas e, agora, deixa um aviso, na comparação entre o campeão austríaco e o campeão português: a visita a Graz não vai ser um passeio para os leões.

Diogo trocou, este verão, a formação do Casa Pia pela equipa de juniores do Ried, da segunda divisão austríaca. Nos últimos três meses, o defesa português, de 18 anos, tem acompanhado o futebol da Áustria, em particular o Sturm Graz, que na segunda eliminatória da Taça eliminou o Ried, ao vencer por 1-3. O que viu nesse jogo serve de alerta para o Sporting.

“Acho que o Sporting é mais forte e acho que até é favorito, mas o Sturm Graz não é uma equipa de se jogar fora. É uma equipa muito forte e acho que em Portugal estão com uma ideia errada daquilo que vai ser o jogo. Acho que o jogo não vai ser como as pessoas dizem, com muito favoritismo para o Sporting e que vão ganhar sim ou sim”, alerta, em entrevista a Bola Branca.

O jovem defesa explica que o Sturm Graz é uma equipa que “tem vindo a melhorar muito, especialmente nos últimos dois anos” e conseguiu “quebrar uns largos anos de vitórias do Salzburgo”, tendo até goleado o crónico campeão austríaco por 5-0, no início de outubro.

“É uma equipa muito intensa, muito agressiva, com muita qualidade e muito jovem. No jogo da Taça contra nós estiveram quase a segunda parte toda a jogar com menos um e mesmo assim conseguiram controlar esses momentos de jogo. É uma equipa que vai criar muitas dificuldades ao Sporting”, assinala.

Por esperar dificuldades para o clube português no encontro da terceira jornada da Liga dos Campeões, Diogo Sanches aponta o ponto em que considera que o Sturm Graz será menos forte e aconselha a equipa de Rúben Amorim a apresentar um jogo intenso.

“Aqui o jogo é muito mais rápido, mais intenso e por isso acredito que haja mais perdas de bola, por exemplo. Para ganhar, o Sporting vai ter de ser muito mais forte nos duelos, vai ter de impor outra intensidade”, afirma, nestas declarações à Renascença.