Rúben Amorim: "Nada mudou, mas Viana não vai entrar no balneário na semana do City"

O Sporting vai até casa do Portimonense na terceira eliminatória da Taça de Portugal. O jogo está marcado para esta sexta-feira, às 20h15, com relato no site da Renascença .

O treinador dos leões garantiu que nada mudou no clube neste momento, uma vez que Viana vai desempenhar funções até ao fim da época. Na semana do jogo contra os "citizens" na Liga dos Campeões, ficará "fora do balneário".

A conferência de imprensa do Sporting era de antevisão ao jogo da Taça de Portugal contra o Portimonense, mas a saída de Hugo Viana para o Manchester City dominou as perguntas para Rúben Amorim.

Antevisão ao Portimonense: "A Taça de Portugal é sempre imprevisível e não esquecemos o que aconteceu com o Varzim. Isso é muito importante. Vamos fazer alguma gestão de acordo com os jogos da seleções, mas há jogadores que fizeram tempos perfeitos. Quenda fez um jogo de 82 minutos, depois só 30. Está pronto para jogar, é um exemplo. O Maxi Araújo fez os dois jogos, torna-se complicado usá-lo e seria importante treinar mais tempo com a equipa".

Mais sobre o jogo da Taça: "Portimonense fez equipa para subir, não vive o melhor dos momentos, o Ricardo Pessoa tem uma variação na sua construção, o Paulo Vítor e o Juan são fortes no um para um, avançados possantes. Temos tudo preparado e não queremos faciltiar. Ainda não vencemos a Taça de Portugal, queremos muito voltar ao Jamor".

Estado dos lesionados: "O Inácio vai a jogo, não temos muitas opções, o Marcus Edwards vai estar apto, St. Juste poderá fazer alguns minutos também, não sei quantos, mas ainda vamos ver. O Pote ainda não vai a jogo, Matheus Reis também não. Diomande temos de ir vendo de dia para dia, ver a sensação dele, ainda está incerto, o Quaresma ainda vai demorar um bocadinho".

Saída de Hugo Viana: "São rumores, essa ligação do Viana... será sempre um grande amigo meu, mas o percurso profissional um dia será diferente. O grande foco é que nada mudou no Sporting, o Viana só sai no fim da época, até lá é nosso diretor desportivo. Não há nenhuma mudança, há uma preparação do clube para a saída dele. Para evitar novelas, o Viana era quem não queria que se soubesse nesta altura, mas foi a melhor forma que os clubes encontraram para acabar com a suposta novela. Importa ganhar os nossos jogos, a estrutura está igual".

Como vai controlar o tema? "Não posso controlar o que vão perguntar, só posso controlar a resposta que eu dou. O Hugo Viana vai sair no fim da época, mas é nosso diretor desportivo. Nada mudou no Sporting, tudo está igual até ao fim da época. Na semana do City, o Viana não vai entrar no balneário, vou deixá-lo fora para não criar conflitos, de resto continua tudo igual".

Há um problema ético? "Não sou eu que vou explicar, o que sei é que o Viana vai ser diretor desportivo até ao fim da época. Vai trabalhar para o nosso clube, o que se sabe é que vai sair no fim da época. Isto saiu mais cedo para não se criar novelas".

Conversou com ele sobre uma possível ida para o Manchester City? "Não falamos sobre isso, são caminhos diferentes. As pessoas fizeram essa ligação, mas o caminho do Hugo Viana é o caminho dele, o meu é o meu. Ligação profissional não se vai manter para sempre, só a de amizade".

Gyokeres e Haaland numa equipa seriam compatíveis? "O foco está no Sporting e no Portimonense, não vou estar com suposições. Ele joga bem com o Trincão, o Pote e o Harder".

Saída de Hugo Viana é mais difícil de colmatar? "O que o Viana fez era muito difícil, agora o clube tem um método, uma estrutura. Claro que as empresas também são as pessoas, mas temos um caminho feito, ninguém faz nada sozinho. Há três anos seria diferente. Diria que o Sporting chegou a um momento que só precisa dos adeptos, eles são a máquina disto, depende muito deles. Há um plano e uma forma de trabalhar, todos podem sair que isto vai-se manter".

Kovacevic vai ser o guarda-redes? "Vai ser titular, tem trabalhado bem, está apto e vai a jogo. Os dois centrais [Bruno Ramos e Miguel Alve] vão ser convocados, trabalharam connosco estas duas semanas, fiquei muito contente com a forma de estar deles. Estão bastante adultos, o João Pereira fez um trabalho excelente".

Reação ao vídeo de Gyokeres a fumar: "Reagi com normalidade, não como treinador do Sporting e a responsabilidade que é. Claro que não é a coisa mais saudável. Ele estava na folga, são homemzinhos e fazem as suas escolhas. São jovens e passam os anos de vida normal, às vezes têm de fazer estas coisas se não a vida passa e não vivem certas coisas. Como todos os outros, precisam de cometer um ou outro excesso. Se não cumprirem o regulamento do clube, aí teremos de intervir".