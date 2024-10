Caso dos emails do Benfica. Sporting espera que "responsáveis sejam punidos"

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD vai continuar a acompanhar de perto a evolução do processo judicial em causa, colaborando ativamente com as autoridades competentes para que os e este tipo de comportamentos erradicados de vez do desporto nacional", defende o clube de Alvalade.

Em comunicado divulgado no site oficial, o Sporting lamenta "mais um processo judicial relativo a comportamentos contrários à verdade desportiva".

Os leões esperam que, "pelo menos desta vez, a imagem e a regularidade das competições desportivas portuguesas não sejam as únicas partes afetadas".

O Sporting exigem que se faça justiça no caso dos emails que envolve o Benfica e antigos dirigentes encarnados.

O que está em causa no chamado caso dos e-mails, q(...)

O Ministério Público (MP) pede que o Benfica seja suspenso de todas as competições desportivas, no âmbito do caso dos emails, foi esta terça-feira noticiado.

A SAD do Benfica e o seu ex-presidente, Luís Filipe Vieira, assim como o antigo assessor jurídico encarnado Paulo Gonçalves e a SAD do Vitória de Setúbal, vão a julgamento a propósito do processo, por alegada falsificação de negócios de vendas e empréstimos de jogadores.

No despacho, a que a Renascença teve acesso, o MP pede que, pelo alegado crime de corrupção ativa, a SAD do Benfica seja punida com "suspensão de participação em competição desportiva".