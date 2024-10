Quem é Bernardo Palmeiro? Futuro diretor-geral do Sporting

Sai o diretor desportivo Hugo Viana e entra o diretor geral Bernardo Palmeiro. Está escolhido o novo líder do futebol do Sporting a partir de junho de 2025.

Mas, quem é Bernardo Palmeiro?

Advogado, especialista em direito desportivo e com mestrado em gestão desportiva, regressa a Alvalade depois de ter sido assessor da administração da SAD leonina para as áreas jurídica e negocial entre 2020 e 2023.

Em 2023 saiu “muito satisfeito e orgulhoso por ter contribuído para o ciclo mais bem-sucedido dos últimos anos no clube”, incluindo um campeonato.

Depois de deixar Alvalade, Bernardo Palmeiro avançou para o Rio Ave para ser assessor executivo, numa altura em que Evangelos Marinakis investiu no clube.

Após deixar o clube de Vila do Conde, Palmeiro esteve envolvido em várias transferências, incluindo a de João Palhinha para o Bayern Munique.

Antes do Sporting, esteve dois anos no Comité Disciplinar da FIFA e foi consultor no Comité Olímpico Internacional.

De recordar que Hugo Viana deixa o Sporting na próxima época e vai assumir o cargo de diretor desportivo do Manchester City. O Sporting reformula a estrutura e Bernardo Palmeiro passa a ser diretor geral do futebol.

Nota ainda para Flávio Costa, que é o diretor de scouting dos leões, e vai ter também um papel fundamental na nova estrutura.