Um dos Fontes (que conhece bem Inglaterra) aprova Viana no City: "Se aqui já fez um bom trabalho, lá ainda mais fará"

"Com os recursos que terá à disposição poderá fazer um grande trabalho". Quem o diz é Rui Fonte, avançado de 34 anos do Paços de Ferreira, com uma forte ligação ao futebol inglês. Isto numa altura em que Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, é apontado ao mesmo cargo no Manchester City para substituir o basco Txiki Begiristain nos 'cityzens'.

Ouvido por Bola Branca, o irmão de José, também com larga experiência no futebol inglês, aprova a (eventual) ida do antigo médio para os campeões ingleses.

"Se já fez aqui no Sporting um bom trabalho… E com mérito, pela relação que conseguiu criar com o presidente e com o Rúben (Amorim). E, agora, com tantos meios à disposição ainda mais fará. Aqui foi construído algo raro e se ele conseguir fazer isso, essa consonância com presidente e treinador, já será meio caminho andado [para o sucesso]. Aliás, à imagem do que o atual diretor já faz com o Guardiola", sustenta o atacante, que vê neste "movimento" um caminho natural em face da competência que diz existir, a este nível do dirigismo também, no futebol luso.

"Nos próximos anos isso será cada vez mais normal e natural. A competência não é só dos jogadores e treinadores. Aqui fazemos muito com pouco. Tive a oportunidade de ver outras realidades e reflete o nosso trabalho. As pessoas começam a olhar também para as pessoas que lideram, não só para os jogadores e treinadores", sublinha Fonte, antes de concordar que este rumor faz crescer a expectativa para o duelo que se avizinha entre Sporting e Manchester City, na Liga dos Campeões.