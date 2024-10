Menos um problema: Edwards recuperado de lesão no Sporting

O avançado inglês Marcus Edwards está recuperado de lesão e junta-se ao leque de opções para o Sporting.

Na pausa para seleções, Rúben Amorim orientou treino já com a integração de Edwards, que esteve a recuperar de uma lesão muscular. A última vez que esteve convocado foi no encontro frente ao Lille, para a Liga dos Campeões, no dia 17 de setembro.

Esta época, Edwards soma um golo em 5 jogos, mas não foi titular em qualquer ocasião. É a quarta época do avançado no clube.

Amorim conta com um longo lote de lesionados: St. Juste, Diomande, Matheus Reis, Gonçalo Inácio (dispensado da seleção) e Pedro Gonçalves. Juntam-se ainda os dez internacionais, Francisco Trincão (Portugal), Geovany Quenda (Portugal sub-21), Franco Israel e Maxi Araújo (Uruguai), Hidemasa Morita (Japão), Geny Catamo (Moçambique), Zeno Debast (Bélgica), Viktor Gyökeres (Suécia), Morten Hjulmand (Dinamarca) e Conrad Harder (Dinamarca sub-21).

O Sporting, que lidera o campeonato apenas com vitórias, volta à competição no dia 18 de setembro na visita ao terreno do Portimonense para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.