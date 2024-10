Micael Sequeira é o novo treinador da equipa feminina do Sporting, segundo anunciou o clube, esta segunda-feira. Sucede a Mariana Cabral, que deixou o cargo na passada sexta-feira.

O novo treinador das leoas, que não tem qualquer experiência prévia no futebol feminino, assinou contrato por duas temporadas, até 2026.



"O que me fez vir para o futebol feminino foi o desafio, uma nova experiência num futebol que está a crescer muito. Espero contribuir para o seu desenvolvimento e conseguir potenciar as jogadoras para atingir os resultados que desejamos e que fazem parte do ADN do Sporting CP: ganhar", declara, em declarações aos canais oficiais do Sporting.

Sequeira, de 51 anos, foi adjunto de Rúben Amorim, técnico da equipa masculina do Sporting, no Sporting de Braga, em que assumia, nas fichas de jogo, as funções de treinador principal, uma vez que Amorim não possuía as habilitações necessárias. Estava sem clube desde 2022/23, quando orientou o Vitória de Setúbal, que deixou a meio da época.