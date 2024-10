Alvaláxia volta ao Sporting e contas aprovadas

Os sócios do Sporting aprovaram, em Assembleia Geral, as contas de 2023/24 e a recompra do Alvaláxia.

As votações foram muito expressivas em favor dos pontos defendidos pela direção de Frederico Varandas.

As contas passaram com 95,15% dos votos e a recompra do Alvaláxia foi aprovada por 96,09% dos sócios presentes.

João Palma, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, confirmou os resultados das votações e destacou três pontos:

“A Assembleia Geral aconteceu de forma muito ordeira. O estado de pacificação do clube espelhou-se hoje. Os adeptos colocaram questões muito pertinentes. Foi mais um dia grande para o Sporting, que se está a tornar um clube diferente, algo que se sublinha com gestos como estes. Queria também sublinhar a presença de muitos jovens. Os pais foram votar e fizeram-se acompanhar dos seus olhos. As pessoas vão para a AG porque confiam que tudo vai correr bem. As percentagens são esmagadoras e significam que o clube está muito unido. Quem acompanha a vida do Sporting sabe como o clube tem vivido períodos muito conturbados, mas hoje, fruto das vitórias que mais conquistando e tornando-se muito habituais, consolida a união do Sporting e isso sente-se. Também tem a ver com a saúde financeira. As pessoas sentem isso, vêm às Assembleias Gerais e votam. Dizer também que o Sporting foi vendedor de património num passado não muito distante, nomeadamente o Alvaláxia, mas hoje aconteceu o contrário. Agora, consegue começar a recuperar, por circunstâncias várias, património que era do Sporting. Os adeptos manifestaram-se muito favoravelmente".