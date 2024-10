Rúben Amorim: "Ninguém gosta de empatar. Os jogadores sentiram o resultado com o PSV, também já não estão habituados"

O treinador do Sporting lançou o jogo contra o Casa Pia, no sábado, em Alvalade. Será o reencontro de Rúben Amorim com o clube onde tudo começou como técnico. Na conferência de imprensa, o técnico falou ainda dos momentos de Benfica e FC Porto, de ausências e do filme das botas em Eindhoven.

Casa Pia e o novo treinador João Pereira

“Vamos jogar sistema contra sistema [mesma tática], temos muitas horas disso, temos algumas dúvida com alguns jogadores do Casa Pia, que pode mudar um bocadinho as características. A forma de jogar já estamos habituados, treinamos no mesmo sistema, têm um bloco mais baixo, temos de ter alguma imaginação para criarmos problemas ao Casa Pia. É uma equipa que poderá ter bola parada com três centrais, Cassiano na frente poderá ser diferente. O Nuno Moreira foi nosso e é bastante talentoso. O bom do sistema contra sistema é já estarmos habituados às referências.”

Mudança de chip, Champions-Liga

“Começa a ser mais natural consoante os anos que passamos a jogar na Europa e no campeonato. Os jogadores já o sabem, temos de ganhar todos os jogos. É isso que temos de fazer, temos vindo a fazer bem isso. Recuperar ao máximo, foi uma viagem fora, um jogo intenso, o nosso foco foi recuperar, dar a parte tática.”

Diomande

“Vai estar parado durante umas semanas, não vai à seleção. O próprio Quaresma ainda não curou bem, o In´caio tem aquilo muito chato. Vamos ver amanhã. Já não temos muitas soluções. Terão de fazer sacrifício se conseguirem. Teremos 11 jogadores, jogaremos mais ou menos na nossa forma de jogar. A equipa está com confiança.”

Humor

“Está normal, obviamente que ninguém gosta de empatar, gostei bastante disso. Senti que os jogadores sentiram o resultado. Também já não estão habituados, estão habituados a ganhar.”

Exibições de Benfica e FC Porto são abre-olhos para Sporting?

“Os jogadores foram melhorando ao longo do jogo. Há jogos em que não estamos tão bem. Em relação aos outros, ainda bem, porque estamos em primeiro lugar… Este campeonato precisa disso, mas não interessa o que os outros fazem. Estamos focados no que temos de fazer.”

Portugal a liderar ranking da Europa

“É sinal de que temos tido todos bons resultados, estamos a fazer bem o nosso trabalho. O calendário pode complicar, ainda há jogos muito difíceis, isto vai ser muito longo e pode variar. O que digo à minha equipa é: estamos no bom caminho, há muito para fazer. É um bom sinal.”

Ausências

“Certos: Matheus Reis, St. Juste, Diomande, Marcus Edwards e Pedro Gonçalves. Inácio e Quaresma vão estar na convocatória.”

Benfica mudou de treinador. É mais um factor de pressão?

“Não. Não vejo dessa forma, temos de olhar para o que temos de fazer. Temos de melhorar, essa é a nossa pressão. Já sabemos que, para ganhar o campeonato, temos de fazer um enorme número de pontos, isso não vai mudar. Acho que este ano ainda vai ser pior, cada um faz o seu caminho. Estamos em primeiro, queremos manter, temos de só pensar no Casa Pia. Ganhando ao Casa Pia, podemos dormir descansados durante duas semanas.”

Botas dos futebolistas em Eindhoven e as escorregadelas

“Falei nas botas sem saber quem é tinha usado alumínio. O Morita não escorregou nenhuma vez, ele tinha borracha. O Quaresma escorregou isolado e tinha alumínio. Fui fazer a avaliação e não teve ligação. Não houve adaptação ao relvado. Se isso for um problema, a culpa será minha. A maioria dos jogadores jogou com alumínio. Não houve relação. Teremos de ter atenção, não vou obrigar nenhum jogador a jogar com botas que não quer. É uma opção minha, posso ser criticado.”

Gyokeres apagado na Holanda

“As coisas são vistas com muita intensidade. Estão sempre a perguntar se o Viktor vai embora, se vai ser vendido, agora… Quanto mais se sobe, a queda é muito grande. É claro para todos. É preciso estar muito distraído para não perceber estas dinâmicas no futebol. O Viktor, o que tem de fazer, é não ler nada, nem em bom dia nem em mau dia, fazer o seu trabalho, acho que ainda é o melhor marcador. Na semana passada era o avançado com mais ações defensivas, mesmo que não marque golo. Não teve um dia tão bom com o PSV, outros jogadores também não tiveram. O que espero dele é que continue com a sua fome e marque golos.”

Tempos de Rúben no Casa Pia e onde chegou

“Superou as expectativas que tinha. Lembro-me de tudo, das pessoas, do momento que foi, das dificuldades que me ajudaram a chegar aqui. Lembro-me do primeiro treino, da falta de água ,do processo que tive. Sou uma pessoa completamente diferente pelas vivências, sou mais experiente. Como me lembro de tudo, sei que podemos voltar para trás de um dia para outro. Eu não quero voltar para trás.”