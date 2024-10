Rúben Amorim: "Foi um jogo divertido para as pessoas, difícil para os treinadores"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, faz um balanço justo do empate contra o PSV Eindhoven, embora tenha reconhecido que a equipa dos Países Baixos tenha entrado melhor. Declarações do técnico à Sport TV.

Análise: "Foi um jogo difícil, não entramos bem e perdemos todas as bolas divididas. Escorregamos em momentos importantes e faltou-nos alguma ligação, principalmente no início e permitimos eles crescerem no jogo. Depois conseguimos equilibrar. O De Jong falhou, o Quaresma escorregou. Foi um jogo divertido para as pessoas, mas difícil para os treinadores. Podemos fazer melhor, temos muito por onde crescer".

Mudaria o onze? "Sempre que não se ganha, é fácil dizer-se o que se faria. Sabíamos que o médio iria pressionar o Geny e queríamos um jogador muito rápido para o empurrar. A ideia era essa, também com o Trincão a 10 para puxar o central. O Viktor esteve muitas vezes isolado no um para um assim. Com o Dani, conseguimos complicar-lhes a vida, ele entrou muito bem. Fomos melhorando e chegamos ao golo"

Diomande tem lesão grave? "Está fora do próximo, claramente. Estava com dificuldades de por o pé no chão, acho que está de muletas. Faremos a avaliação depois".

Muitos escorregões dos seus jogadores porquê? "Não sei o motivo, não estou a dizer que foi determinante, mas se não tivessemos escorregado tantas vezes, teríamos defendido e atacado melhor. Talvez não estivessemos habituados ao piso, é um ponto a rever".