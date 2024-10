“PSV está com medo de Gyokeres”. Valckx e o favoritismo do Sporting em Eindhoven

Viktor Gyokeres já faz tremer os adversários do Sporting pela Europa. Stan Valckx, antigo defesa central de Sporting e PSV, acredita que a equipa neerlandesa terá muitas dificuldades em lidar com o avançado sueco dos leões.

O antigo jogador neerlandês, que representou os leões entre 1993 e 1994, conversou com Bola Branca, ainda num português fluente, sobre o duelo dos verde e brancos com o campeão dos Países Baixos, na segunda jornada da Liga dos Campeões, esta terça-feira, a partir das 20h00.

Entre o favoritismo do Sporting, a expectativa de um “jogo intenso”, as diferenças entre o futebol português e neerlandês e os elogios a Rúben Amorim, Valckx lança, na Renascença, o duelo entre as equipas que mais marcaram a sua carreira e onde se cruzou com jogadores como Luís Figo e Ronaldo, o Fenómeno.

O que significa este jogo para o Valckx?

É um jogo muito especial para mim, só é pena que seja apenas um jogo, porque gostaria muito de voltar a Lisboa para ver o jogo em Alvalade, mas a UEFA trocou-nos as voltas.

O que espera deste jogo?

Espero um jogo intenso, muito espetacular, porque o PSV gosta muito de atacar e o Sporting também sabe marcar muitos golos.