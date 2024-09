"Tenho muito respeito por Amorim". Peter Bosz elogia o Sporting, mas só pensa em vencer

Peter Bosz, treinador do PSV Eindhoven, não pensa apenas na forma de travar Viktor Gyokeres no duelo de terça-feira contra o Sporting para a segunda jornada da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa na véspera do jogo nos Países Baixos, Bosz elogiou o sueco, mas não o destaca individualmente.

"Não estou a pensar nele. Penso na equipa e é uma equipa muito forte. Claro que têm um goleador, mas toda a gente está focada. É preciso parar a equipa, não só um jogador", começou por dizer.

Bosz, na sua segunda época no PSV, passou pelo Lyon, Leverkusen, Borussia Dortmund, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Vitesse e Heracles. Nos franceses, chegou a defrontar Rúben Amorim e o Sporting.

"Encontrei-o há três ou quatro anos quando estava no Lyon e jogámos um particular em Alvalade. Ele já era o treinador do Sporting e ainda o é. Olhando para a evolução da equipa é impressionante. Tenho muito respeito por ele", reforça.

Ainda assim, o objetivo do PSV é vencer depois da derrota inaugural contra a Juventus: "Queremos ganhar, precisamos de ganhar, principalmente depois de termos perdido o primeiro jogo. O Sporting começou bem a Liga dos Campeões e é importante para nós ganhar no nosso estádio".

Rúben Amorim e um jogador fazem a antevisão da partida do lado do Sporting às 18h45. O jogo arranca, este terça-feira, às 20h00, com relato em exclusivo no site da Renascença.