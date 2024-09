“O avançado do PSV tem um remate de cabeça que parece o meu pé esquerdo”: um aviso de Mica Pinto para o Sporting

Um verdadeiro espetaculo de futebol, é o que Mica Pinto espera da visita do Sporting ao PSV na terça-feira, na segunda jornada da Liga dos Campeões.

O lateral-esquerdo, formado nos leões, deixou este verão os Países Baixos após sete anos entre Fortuna Sittard, Sparta de Roterdão e Vitesse, mas continua a acompanhar o futebol neerlandês e deixa um aviso a Rúben Amorim, em entrevista a Bola Branca: “Mais do que os jogadores, que têm muita qualidade, o fator mais importante para o sucesso do PSV é a forma de jogar do treinador”.

“Jogam de uma maneira muito ofensiva e muito forte com bola. Têm dois médios muito bons, Veerman e Schouten, com estilos diferentes, mas que organizam todo o jogo do PSV. Depois têm extremos e laterais muito forte, que fornecem com cruzamentos um avançado muito perigoso [Ricardo Pepi], que tem uma cabeça que parece o meu pé esquerdo, cada cruzamento é um golo”, avisa, entre risos pela comparação.

Tal como o Sporting, o PSV soma sete vitórias em sete jogos no campeonato. Apesar dos perigos da equipa de Eindhoven, Mica Pinto acredito que o líder da liga neerlandesa vai encontrar no campeão português um rival à altura.

“Acompanho o futebol do Sporting e sei o que eles são capazes de fazer em Eindhoven, principalmente Gyokeres. É um jogador que pode magoar muito os centrais do PSV”, explica, em declarações à Renascença.

Quanto ao encontro, o lateral internacional luxemburguês não tem dúvidas de que os adeptos vão assistir a “um jogo muito aberto”.

“São duas equipas que praticam um futebol muito ofensivo. Talvez o Sporting seja mais direto, pelas caraterísticas do Gyokeres, e o PSV mais em posse, mas acredito que vai haver muitos golos. A minha aposta é uma vitória do Sporting por 3-2”, afirma.

Nas sete épocas que passou nos Países Baixos, Mica Pinto visitou várias vezes o Philips Stadion, onde o Sporting vai defrontar o PSV na terça-feira. É, por isso, um palco que conhece bem e onde é garantido um “ambiente fantástico”.

“Os neerlandeses amam futebol, principalmente futebol ofensivo. Vai ser uma noite especial, principalmente por ser uma noite europeia, mas o Sporting está habituado a isso”, conclui.

O PSV-Sporting joga-se na terça-feira, a partir das 20h00, no Philips Stadion, em Eindhoven. O encontro da segunda jornada da Liga dos Campeões tem relato e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.