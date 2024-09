Rúben Amorim. “Jogadores estão de parabéns até hoje”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, gostou mais da primeira parte e reafirma: "Os jogadores estão de parabéns até hoje".

Primeiro parte

"Primeira parte foi muito melhor, com velocidade diferente, não deixámos o Estoril sair. Na segunda perdemos alguns duelos, pois quando fazemos pressão alta, se perdemos a bola, torna tudo mais difícil. Tivemos oportunidades, o Estoril chegou mais perto também. Olhando para o jogo, fizemos um bom jogo. Na segunda parte dominámos sem controlar tão bem", comentou, à SportTV.

Chateado com segunda parte

"Parecia gerir o esforço de toda a gente. A bola rolou mais devagar, não utilizámos a posse como na primeira parte. Porque aí os jogadores do Estoril teriam de pressionar, teriam mais dificuldades. Podiam ter feito as coisas com mais qualidade"



Mudança na ala

"São jogos diferentes. Os corredores estavam muito abertos e quisemos juntar dois jogadores de corredor para haver aquelas trocas. Na primeira parte funcionou bem. O Nuno, Maxi e Morita criaram muitos problemas deste lado. O Geny, com o Trincão, tem uma capacidade diferente, não precisa de um médio de ajuda. São jogos diferentes, situações diferentes e temos de mudar contando com isso"

Mudanças a pensar no Atlético?

"O Inácio precisava de jogar. O Quaresma também. O Dani viu-se, deu mais velocidade. Fazemos sempre uma mudança no médio centro, geralmente. O Quenda tem vindo a jogar, tentámos dar mais velocidade. Tirámos o Viktor para o Conrad. Foi tudo junto, a pensar no próximo jogo e a pensar na gestão, pois todos precisam de minutos para se sentirem bem quando forem chamados"

Melhor arranque desde 1990/91. Como classifica este arranque?

"Bom. Com bons resultados. Não podíamos ter mais pontos. Foi um excelente início, mas agora é continuar. Os rivais estão aí. Os jogadores estão de parabéns até hoje, mas amanhã começa uma nova história"

O Sporting derrotou o Estoril por 3-0.