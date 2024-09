"Não vivo muito confortável com esta história de que o Sporting é imparável", admite Rúben Amorim

O treinador do Sporting escreveu um capítulo no li(...)

“Não vivo muito confortável com esta história de que o Sporting é imparável, que o Sporting já não vai perder pontos. É algo que me afeta bastante. Tenho a certeza que esta conversa toda, de que somos imparáveis, das melhores equipas de sempre em Portugal, quando perdermos os primeiros pontos, vão dizer que era só conversa. Tenho a certeza que isso vai acontecer, por isso temos de estar sempre no máximo e não nos deixarmos levar”, explicou.

“Acho que já disse no ano passado que era o melhor Sporting, mas demos ainda um passo em frente e é claramente mais perto da ideia que tenho para a equipa do Sporting. Portanto, é o melhor Sporting”, concluiu.

De resto, o treinador lembrou mesmo que “quando o nível aumenta um bocadinho”, como “na Liga dos Campeões”, a equipa tem “dificuldades aqui ou ali, na construção, em certas situações” para explicar a exigência que coloca nas suas afirmações após os encontros, apesar de o Sporting somar seis vitórias noutros tantos encontros na I Liga e uma na ‘Champions’.

“Sinto que vamos ter testes onde todas estas coisas que eu digo, no fim dos jogos, vão ser muito claras para toda a gente. E que vamos sofrer. Portanto, no fim dos jogos quero demonstrar aos jogadores que vai haver certos jogos em que não digo que vamos ficar desiludidos, mas vamos ter outra ideia da nossa valia”, comentou.

Rúben Amorim comentou o atual momento da equipa do Sporting durante a antevisão da visita ao Estoril Praia, a contar para a sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20h15 de sexta-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e arbitragem de João Gonçalves (AF Porto).