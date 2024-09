​“Nunca gostei de jogar futebol sozinho”: Amorim escreveu umas páginas sobre Rúben (e refletiu sobre futebol e formação)

A citação de Rúben Amorim é extraída de um capítulo escrito pelo treinador no livro “Não é só futebol, estúpido”, do ex-futebolista Hugo Leal, escrito a quatro mãos com Filipe Mendonça, antigo jornalista e consultor de comunicação.

Quando saiu do Benfica, sentiu uma “grande desilusão” nas entranhas. Rúben, que ainda não era Rúben Amorim, tinha 13 anos. Depois, recuperou a felicidade e a vontade de treinar no CAC da Pontinha, em Lisboa. No Corroios descobriu o valor do tempo. Ganhou segundos e minutos e horas para outras coisas, até para a escola. “Ter tempo para mim ajudou-me a crescer como jogador. Esta é uma mensagem que gostaria de deixar aos pais.”

Depois de Benfica, CAC e Corroios, o orgulho tinha o tanque cheio e confiou que ainda podia ser jogador. Por isso, foi tentar a sorte no Belenenses. E aí os desafios, as aprendizagens e as lições fizeram-no jogador.

“O conhecimento que funciona e dá resultados é aquele que é capaz de responder a todas as dúvidas e dar segurança a quem é liderado por nós. As pessoas e as equipas crescem na segurança, na estabilidade e na confiança”, explica na página 136 do livro que é apresentado esta terça-feira, em Cascais.

O treinador do Sporting, com a mirada fixa no bicampeonato, admite que os jovens de agora chegam mais preparados fisicamente para as agruras e desafios do futebol sénior… porém, “a realidade é que também chegam um bocadinho formatados”.

Ou seja, “deparam-se com problemas que já não conseguem resolver da maneira como resolveram a vida inteira”, salienta. “Eles chegam ao futebol profissional com falta de alguns ‘porquês’ e depois sentem-se um bocadinho perdidos. Há respostas que não têm. Nesse sentido, é importante que o processo de formação os obrigue a pensar, a questionar e a perceber que as coisas têm um motivo.”

É por isso que destapa uma reflexão valiosa: “Dei por mim a pensar que temos a estrutura dos cursos de treinador invertida. O nível máximo é atribuído para treinar uma equipa principal, mas deveria ser ao contrário. Os treinadores da formação têm de gerir detalhes muito mais delicados e decisivos na definição do ser humano que está à sua frente”.