“Não é por aparecer Harder que os sportinguista ficam tranquilos”. Litos teme saída de Gyokeres em janeiro

O arranque de época demolidor no campeonato tem entusiasmado os sportinguistas, mas vem acompanhado de um grande receio: perder Viktor Gyokeres antes do fim da época.

O sueco soma 11 golos em oito jogos pelos leões esta temporada e Litos, antigo capitão do Sporting, admite que os 100 milhões da cláusula de rescisão parecem cada vez mais apetecíveis para os tubarões europeus.

“Se aparecer quem pague, o Sporting não pode fazer nada. Ainda assim, parece-me que o próprio Gyokeres está entusiasmado com o momento na carreira e, estando o Sporting numa boa posição para poder conquistar o título, acho que vai permanecer até ao final da época. Há sempre o receio de que ele saia entre os sportinguistas, não é por agora ter aparecido o Harder que eles vão ficar mais tranquilos”, diz, em declarações a Bola Branca.

A exibição de Harder frente ao AVS ainda não chega para descansar os adeptos dos leões, mas um golo e uma assistência na estreia a titular pelo Sporting levam Litos a descrever o dinamarquês como “impressionante”.

“Percebe-se que é um jogador para ser trabalhado, um jogador de futuro, mas é surpreendente aquilo que conseguiu fazer [na estreia a titular]. Faz um bom golo, uma assistência fantástica e passes também de qualidade, a juntar à capacidade física, que nós já esperávamos”, afirma.

Apesar dos elogios, Litos compreende as palavras de Rúben Amorim, que diz que Harder está a 50% em relação ao que ainda pode fazer pelo Sporting.

“Tem que ver com aquilo que Rúben Amorim pretende daqueles jogadores que jogam muito próximo de Gyokeres: capacidade para jogar entre linhas e ajudar a construir também, algo que Pedro Gonçalves, Trincão e, até, Edwards fazem muito bem. É evidente que ele, pelo pouco tempo que tem com a equipa, naturalmente não ia ter já essas rotinas, mas mostrou a capacidade goleadora. Acredito que ele pode desempenhar muito bem esta função e vai ser uma mais-valia para o Sporting, no futuro e no presente”, conclui, em entrevista à Renascença.