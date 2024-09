Rúben Amorim. "Jogo competente" e Harder ainda só está "a 50%"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, defendeu o “bom jogo” da equipa contra o AVS e elogiou a dupla de avançados Gyokeres e Harder.

Sporting dominou

"Fizemos um bom jogo. A equipa sofreu na ligação, porque, mesmo com o Conrad, a agressividade que dá no espaço... perdemos um pouco de ligação porque ainda não tem muitos treinos com a equipa. Criámos várias oportunidades, devíamos ter feito mais golos. O único senão é termos baixado a velocidade na parte final. Mais um jogo competente sem darmos hipóteses à equipa adversária. isso é bom"

Leões pressionantes

"É bastante desgastante mas é assim que temos que jogar. E notamos isso com a Liga dos Campeões. Houve jogadores que demoraram mais a recuperar. Estamos sempre a jogar contra blocos baixos. Tem que se estar sempre a ir no espaço, a reagir à perda. Eles têm que aprender a jogar contra estes blocos"



Harder

"É claramente avançado. Fizemos com ele o que fizemos com Paulinho. O Paulinho melhor na ligação. Fez um bom golo, uma assistência. Com Harder e Gyökeres ficamos com jogadores muito fortes para o contra-ataque. Está a 50% do que pode fazer."



Gyokeres

"Está melhor, sinto-o mais solto. Tem uma capacidade que nos dá uma dimensão diferente... não há como escondê-lo"

O Sporting derrotou o AVS, por 3-0, com golos de Harder e Gyokeres (que bisou) e soma seis vitórias em seis jogos para a I Liga.