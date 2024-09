Rúben Amorim. Pedro Gonçalves e Edwards lesionados

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, confirma as lesões de Pedro Gonçalves e Marcus Edwards, a juntar às três já conhecidas, mas garante um onze preparado dos leões.

AVS e os lesionados

"Nenhum deles [St. Juste, Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma] recuperou. O Edwards e Pote também estão lesionados. Temos um onze preparado para vencer. Olhámos para as características e forma de jogar desta equipa. Também olhámos para o Gil Vicente do ano passado, principalmente para o que fez em Alvalade. Temos dúvidas de como se vão apresentar defensivamente. Ofensivamente, não temos tantas dúvidas. Fomos fazer um reconhecimento para ser mais fácil porque não tivemos assim tanto tempo. Foi tentar não transmitir muitas dúvidas aos nossos jogadores, sabemos como vamos defender e atacar".

Golo do Debast veio dar motivação, Harder e Gyokeres juntos

"Têm mais uma relação de amizade, o Viktor não é muito de dar conselhos. Temos de ter planos diferentes para atacar equipas diferentes. Está a tentar aprender tudo isso num curto espaço de tempo, acima de tudo tem muita fome e isso ajuda a saltar etapas. Debast? Foi um bom momento, mas já passou. Vai ajudar a ser o jogador que pode ser, a preencher todo o potencial que tem. Esquecer isso rapidamente, quero que mantenha a forma de defender, é manter a cabeça no lugar, recuperar muito bem nos jogos porque temos poucas opções, precisava de sentir-se o jogador que é. Está num momento muito bom em todos os níveis do seu jogo. É forte nos duelos, não perde a bola e ainda por cima faz golos".

O primeiro jogo que realizou pelo Sporting foi com o D. Aves

Alguma vez pensou que ia correr tão bem? "Há fases em que achei que devíamos ter feito mais e mais rápido. Ninguém imaginou estar no momento em que estamos. Há uma diferença enorme entre o treinador que era e sou hoje. Nesse dia o ambiente no estádio era muito diferente. É a coisa que mais me marcou. A tensão que estava nesse momento foi algo que me marcou. Passado este tempo, o que mudou foi o momento no estádio. Os sócios são o coração dos clubes. Entrar hoje no estádio do Alvalade é completamente diferente do que nessa altura".

Momento do Morita

"O futebol é tão rápido que passamos de um bom momento para um mau momento. Com o Farense foi o melhor em campo e depois foi à seleção. Ele faz um jogo e viaja. Quando chega, quase que não tem tempo para se adaptar, temos de gerir essas partes. Ainda não o sinto claramente fresco. Vamos fazendo essa gestão. O contexto do Morita é completamente diferente. Antes da paragem, era o jogador mais em forma. Demora algum tempo a adaptar-se quando vem da seleção"



Ochoa

"Muito experiente. Teve uma grande exibição. É um guarda-redes, temos é de evitá-lo e marcar golos".

St. Juste continua lesionado

"Aos adeptos não posso dizer muito. É esperar que volte e que demonstre qualidade que tem. Falta a consistência. A conversa que tenho com ele é a que tenho com outro jogador. É tentar utilizar estratégias, desta vez fez o tratamento fora com a família. Dizer que enquanto der o máximo vamos tentando pagar o investimento aos sócios e adeptos. Estamos a fazer o máximo. Até ao último momento, vamos tentar ajudar".



Lesões de Edwards e Pote

"São pequenas lesões musculares, não deve ser nada especial. Vamos ver o que poderemos fazer".



A partida está marcada para as 20h30 deste domingo.