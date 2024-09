"Debast nunca vai esquecer este golo". Tonel aplaude o jovem belga que "está aí para as curvas"

Ter a Liga dos Campeões como palco do primeiro golo marcado enquanto sénior é um sonho ao alcance de poucos. Que o diga Zeno Debast. O jovem central leonino selou a vitória no arranque da fase liga da Champions, frente ao Lille.

Em conversa com Bola Branca, Tonel assegura que o golo "vai ficar para sempre na memória" do ex-Anderlecht, mas não esquece o arranque tremido do defesa.

"Começou mal, com aquele jogo na Supertaça, não há outra forma de o dizer. Pensei que o Rúben não o ia deixar 'cair' tão cedo, que ia segurá-lo na equipa, mas não foi essa a opção. Entrou o Diomande e entrou bem, mas o Debast recuperou, recuperou bem e está aí para as curvas", perspetiva.

A primeira jornada da Liga dos Campeões viu Gonçalo Inácio sair lesionado ainda na primeira parte. Preocupação extra para Rúben Amorim, que tinha ficado órfão de Eduardo Quaresma e, antes, de Saint-Juste.

"Nunca é bom ter lesionados. O caso de St. Juste já é mais habitual – infelizmente para ele e para o Sporting –, mas os outros nem tanto. Acredito que a lesão de Gonçalo Inácio não será nada demais. É importantíssimo, talvez o central mais regular. Se não recuperar tão cedo, o Rúben vai ter de encontrar soluções", explica Tonel.



Para o antigo central verde e branco, a continuar assim, o leão "tem tudo para fazer uma boa Liga dos Campeões", ainda que coloque travões ao maior dos otimistas, dada a fase muito embrionária da época.