Rúben Amorim assustou-se com o trailer, mas afinal o Sporting-Lille teve final feliz

Rúben Amorim admite que, por momentos, temeu que o filme do Ajax (derrota por 5-1 na estreia em 2021/22) se repetisse frente ao Lille, mas desta vez "tudo correu bem" ao Sporting, que venceu por 2-0 e arrecadou os três pontos, no primeiro jogo da fase de liga da Liga dos Campeões.

"Lembro-me que da primeira vez que nos estreámos aqui, com o Ajax, tudo correu mal. A verdade é que o Inácio voltou a lesionar-se no início e parecia o mesmo jogo, mas o resto correu-nos bem", reconhece o treinador do Sporting, em declarações à Sport TV, no final da partida.

O Sporting venceu o Lille, por 2-0, e arrancou a Champions com três pontos, o que o coloca entre os primeiros classificados da inédita liga.

Estreia com vitória: "É sempre o primeiro [jogo] e acho que se notou algum nervosismo, principalmente no início do jogo, e tudo nos correu bem, por assim dizer. Lembro-me que da primeira vez que nos estreámos aqui, com o Ajax, tudo correu mal. A verdade é que o Inácio voltou a lesionar-se no início e parecia o mesmo jogo, mas o resto correu-nos bem. Tirando a lesão do Inácio. Um jogo em que estávamos algo nervosos, depois sentia-se que a equipa do Lille, quando começou o jogo, estava também ansiosa pelos resultados e nós é que lhes fomos dando confiança. Muita velocidade nas bolas, quando podíamos ter a bola controlada, porque a pressão não era grande, o Jonathan David estava a marcar os médios, não havia pressão e nós a meter a bola na frente. É normal, é uma equipa jovem, que estava ansiosa por este jogo, mas depois fomos criando oportunidades, com as bolas mais diretas no Viktor [Gyökeres] e os apoios frontais. Marcámos o golo, não demos muitas oportunidades ao Lille e depois com dez controlámos o jogo. Más decisões nas saídas de bola de muita gente, porque eles tentavam pressionar-nos mesmo assim, porque este formato também é muito de jogo a jogo, vitória, três pontos. Portanto, um jogo que não foi brilhante da nossa parte, mas uma vitória e seguimos em frente."

Ligação entre Pote, Trincão e Gyökeres: "O que me dá muito conforto é que se eles não estiverem, temos o Marcus [Edwards] no banco, o Conrad [Harder], temos jogadores que podem fazer essas posições com características diferentes. Mas a ligação que eles [o trio de ataque] têm neste momento é muito importante e viu-se na forma como nós, mesmo com uma ligação não tão boa, tivemos sempre oportunidades, porque eles arranjaram sempre solução."

Lesão de Gonçalo Inácio: "Parece uma entorse, vamos ver, mas pode ser que não seja nada de grave. Espero que não seja, porque centrais é uma posição em que já não temos o Quaresma e torna-se difícil."

Ritual da garrafa deu sorte? "Não, porque eu fiz as mesmas coisas que fizemos com o Ajax. Fui ver a Youth League, desde o Ajax foi a primeira vez que falei aqui antes dos jogos, portanto fiz tudo igual, o Inácio voltou a lesionar-se e nada aconteceu. Eu não acredito nisso [rituais para dar sorte], é só um vício que eu tenho com o Carlos Fernandes. Correu tudo bem hoje."