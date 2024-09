Treinador do Lille admite que Gyökeres "ultrapassa todas as fasquias"

“O que mais respeito no Sporting é o coletivo. É uma equipa muito organizada a nível defensivo e ofensivo e tem muito talento. Tem um jogador que está a ultrapassar todas as fasquias, estou, é claro, a falar de Gyökeres. O Sporting não deixa de ser um grande clube e Gyökeres é um dos grandes avançados na Europa hoje em dia. Não posso deixar de o citar”, afirmou o treinador francês, esta segunda-feira.

O treinador do Lille não se mostrou melindrado pelas palavras críticas do presidente do clube, Olivier Letang, após a derrota sofrida perante o Saint-Étienne, na passada sexta-feira, para a Ligue 1 (1-0).

“Já estava à espera da pergunta e vou responder por ser educado: o presidente tem o direito de dizer o que pensa e o que lhe vai no coração, é o patrão. Quando preciso de falar com as pessoas com quem trabalho, como é o caso do presidente, é pessoalmente e não será aqui que o farei”, vincou.

Sem querer “encontrar desculpas”, o técnico reconheceu “problemas nos últimos tempos”: “Não podemos ignorar os problemas, mas temos a confiança para darmos uma imagem diferente do que fizemos no jogo anterior”.