“Forma de jogar do Sporting vai colocar problemas ao Lille”. O regresso dos leões à Champions visto por um treinador campeão em França

Jorge Maciel, atual treinador-adjunto do Lyon, que fez parte da equipa técnica do Lille entre 2019 e 2023, dá a superioridade ao Sporting para o encontro com os franceses na estreia na Liga dos Campeões desta época.

O técnico antecipa “um jogo bastante aberto”, no qual o Sporting “vai ter maior capacidade de resposta”. A grande dúvida será a capacidade de adaptação a um nível superior ao que a equipa de Rúben Amorim está habituada.

“Acho que o Sporting tem uma estabilidade e uma profundidade de plantel que lhe vai permitir gerir melhor jogo. Depois, há um factor que me deixa algumas dúvidas, que é o facto de jogar numa realidade como a do campeonato português, no qual os adversários não são tão fortes como os que o Lille defronta habitualmente no campeonato francês. Isto pode elevar o Lille para um patamar de competitividade mais vantajoso. Ainda assim, acho a equipa do Sporting muito competitiva e a forma como joga vai colocar alguns problemas ao Lille”, diz, em declarações a Bola Branca.

Para Jorge Maciel, Sporting e Lille são duas equipas que “não têm o estatuto de candidatos à Champions, mas podem ser interessantes de seguir”. No caso da equipa de Alvalade, este pode mesmo ser o ano de afirmação nas competições europeias.

“Estou curioso com o Sporting. Acho que neste momento já justifica a confirmação europeia, depois daquilo que tem feito a nível interno. Este pode ser um ano de maturidade diferente, que pode confirmar também uma performance acima do que tem sido normal para o Sporting nas competições europeias”, antevê.