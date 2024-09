Geovany Quenda renova contrato com o Sporting

O extremo Geovany Quenda renovou contrato com o Sporting até 2027.

O jovem leão, de 17 anos, fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

O jogador mostrou-se feliz por continuar em Alvalade.

“O Sporting é o clube do meu coração. É sempre um orgulho renovar o contrato com este grande clube e vou continuar a trabalhar”, referiu aos meios de comunicação do clube.

Quenda tem sido titular do Sporting neste princípio de época. Soma cinco jogos e um golo.