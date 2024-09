Amorim e a chegada de Harder: “Falhando o Fotis, olhámos para a lista e vimos como garantir a mesma maneira de jogar"

O treinador do Sporting falou aos jornalistas na véspera do jogo em Arouca (20h15) e abordou o rival, o mercado e até a estratégia de comunicação. Rúben Amorim explicou a chegada de Conrad Harder e admitiu que pode jogar ao lado de Viktor Gyokeres.

Arouca (sem Cristo e Mujica)



“Tinham um impacto muito grande na capacidade ofensiva da equipa. Eram das melhores equipas a jogar futebol porque eles decidiam muito bem, com dois toques, um toque. O Cristo é um jogador de grande qualidade técnica, vai fazer muita falta. É pena os treinadores perderem treinadores assim. O ataque à profundidade do Mujica era muito bom, mas acho que o Henrique também tem isso. A característica mantém-se, não digo a qualidade, o Mujica era mais batido.”

Arouca (sem Cristo e Mujica) II

“O Henrique tem grande potencial, qualidade, fez um golo que estava fora de jogo, mas era uma finalização muito difícil. O Cristo é muito difícil de substituir, acho que é uma vantagem para nós. Mas estará lá outro jogador, o Pedro Santos fez um grande campeonato naquela posição. Pode haver alguma novidade, estaremos preparados. É uma equipa que mantém a característica de ter bola e pressionar. O David Simão não pode ter muito espaço porque lança a equipa, eles atacam bem a profundidade. Vai ser um jogo muito difícil.”

Mercado

“Não nos podemos queixar. Baixámos a idade do plantel, preparámos já o futuro e o presente, temos jogadores. Se olharmos para o conjunto das posições, temos um plantel mais completo, com potencial.”

Jogadores na seleção: esperava que jogassem mais?

“Não, isso é uma escolha do selecionador. Há tanto por onde escolher que é difícil toda a gente jogar. Fiquei feliz por serem chamados, por estarem envolvidos, porque é um orgulho para nós, no clube. A utilização depende dos jogos, da ideia do treinador. Não esperava nesse aspeto. O que eu espero é que venham sem lesões, isso acabou por acontecer.”

Harder e o famoso “plano A” (Ioannidis)

“Toda a gente sabia que tínhamos o plano de obter um jogador já feito, digamos assim, que não conseguimos. Vocês até falaram em falhanço, nós falhamos muito, é verdade. Já o tinha dito para outra posição, um ala, tentámos, tentámos e não conseguimos. Faz parte da nossa vida. Não conseguindo esse jogador, tínhamos um plano e uma lista de jogadores de potencial. Não fomos para jogador feito, fomos para potencial. Não queríamos um segundo Viktor, seria um erro. Queríamos um jogador com características parecidas, para se acontecer alguma coisa ao Viktor a equipa não tenha de mudar as características. Falhando o Fotis [Ioannidis], olhámos para a lista e vimos como podíamos garantir a mesma maneira de jogar e o Conrad [Harder] estava no topo da lista. Um clube inglês pagava mais do que nós e deixava lá o jogador, para verem o mundo de diferença que é. Foi isso que aconteceu.”

Estratégia de comunicação

“Desde o ano passado, eu disse que queríamos ser bicampeões. Esse é o objetivo. No segundo ano acho que já foi diferente. No primeiro ano, claramente, corremos por fora. A partir daí, lembro-me de dizer que éramos candidatos ao título. É um grande objetivo, queremos muito ser bicampeões porque não somos há 70 anos. Vimos por este mercado que o facto de um clube ir à Liga dos Campeões muda completamente o cenário, portanto queremos continuar. Sabemos que o trabalho não está feito, queremos voltar a ser campeões, queremos ir à Liga dos Campeões para manter os nossos jogadores.”

Estreia de Harder

“Depende do jogo [entrar], depende dele. Terá tempo, ele terá tempo para se mostrar aos sportinguistas.”

Kovacevic fora

“Têm de aproveitar o espaço que têm. Se tudo correr bem, irá entrar o Franco [Israel], já deu provas que está preparado. Depois, lutarão pelo lugar.”

Troca de treinador no Benfica

“Estou focado apenas no Sporting, a nossa preocupação é ir recuperar o que o mister [Bruno] Lage fazia, nos últimos tempos. E, quando jogarmos contra eles, já teremos vários jogos do Benfica. É olhar para o Benfica como um adversário. Neste momento estamos focados no Arouca, depois teremos tempo para estudar o novo Benfica.”

Renovação de Quenda?

“Têm de esperar para ver…”

Harder e Gyokeres podem jogar juntos?

“Podem jogar em simultâneo.”

Debast criticado na Bélgica

“Eu vi que passaram muitas críticas, mas também vi a resposta do selecionador, que foi completamente o contrário. Eu ligo mais à opinião do selecionador. É um talento, tem de melhorar, como todos, certas situações, principalmente defensivamente. Sinto-me da mesma maneira que sentia quando assinou, assinámos um grande jogador, vai dar muito ao Sporting. E vai ser um grande jogador na seleção nacional.”