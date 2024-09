Sporting estreia documentário sobre a temporada passada

O Sporting estreou, esta terça-feira, um documentário sobre a temporada passada, que terminou com a conquista do título nacional.

"Lado a Lado", que mostra os bastidores da conquista do campeonato, conta com testemunhos do presidente do Sporting, Frederico Varandas, do treinador, Rúben Amorim, e vários jogadores, incluindo Antonio Adán, Sebastián Coates, Luís Neto e Paulinho, que deixaram o clube no verão.

O documentário, que já está disponível no YouTube, tem a duração de uma hora e 35 minutos. Também pode ser visto abaixo.