O Sporting derrota o Eintrach Frankfurt, por 2-0, e está na próxima eliminatória da Liga dos Campeões feminina de futebol.

Os golos das leoas foram apontados por Claúdio Neto e Ana Borges.

É a estreia da equipa de Alvalade na Champions.

Ainda não se conhece o próximo adversário. Jogo no próximo sábado com o vencedor do encontro entre o Minsk (Bielorrússia) e o Breidablik (Islândia).

