Oficial. Conrad Harder é o novo ponta de lança do Sporting

Em comunicado à CMVM, o Sporting anuncia ainda que o jogador assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 2029, e fica com cláusula de rescisão de 80 milhões.

O ponta de lança dinamarquês, de 21 anos, custa 19 milhões, com os dinamarqueses a ficarem com 20% de mais-valia de uma futura transferência. Ao negócio acrescem 3 milhões de euros em objetivos.

A oficialização não chegou do Sporting, mas da Liga. Conrad Harder chega a Alvalade pelo Nordsjaelland, tornando-se no avançado que Rúben Amorim desejava.

Harder é a solução para um problema que o Sporting já tentava resolver desde o início do mercado de transferências, após a saída de Paulinho para os mexicanos do Toluca. Depois de terem tentado o brasileiro Vítor Roque, que rumou ao Bétis, e o grego Fotis Ioannidis, que ficou no Panathinaikos, os leões viraram-se para o internacional sub-19 pela Dinamarca, que chega para crescer na sombra de Viktor Gyökeres.

Formado no Nordsjaelland, Conrad Harder estreou-se pela equipa principal na temporada passada, em que marcou sete golos e fez uma assistência em 32 jogos. Esta época, o jovem dinamarquês já levava dois golos e três assistências em sete jogos. Ruma agora a Alvalade.